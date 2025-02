Tom Holland'lı Spider-Man'ın Yeni Filmi Resmen Engellendi

Tom Holland'ın hayat verdiği Spider-Man, Disney+'taki canlı aksiyon dizilerinde yer alamayacak. Marvel Stüdyoları'ndan Brad Winderbaum'un açıklamasına göre bu durumun nedeni Sony'nin Spider-Man'in uzun metrajlı televizyon haklarını elinde tutması.

Yani sevilen örümcek adamın canlı aksiyon dizilerde görünmesi şu an için mümkün değil.

Yine de tamamen karamsar olmaya gerek yok. Winderbaum, Marvel'ın Spider-Man'i 30 dakikalık animasyon projelerde kullanabileceğini belirtti. Bu da demek oluyor ki karakter MCU'nun animasyon dünyasında boy gösterebilir. Ancak canlı aksiyon dizi hayranları Spider-Man'i yalnızca sinema filmlerinde görebilecek.

Sony ve Marvel'ın Anlaşmasında Çatlaklar

Spider-Man'in hem MCU filmlerinde yer almasını sağlayan hem de Sony'nin kendi bağımsız projelerini geliştirmesine olanak tanıyan bir ortaklık gerçekleşti. Spider-Man: Homecoming, Far From Home ve No Way Home gibi filmler büyük başarı elde ederken, Sony kendi evrenini genişletmeyi sürdürdü.

Ancak 2019'da iki şirket arasında ciddi bir gerilim yaşandı. Marvel, Spider-Man filmlerinin gişe gelirlerinin %50'sini talep edince Sony bu öneriyi reddetti.

Görüşmeler tıkanma noktasına geldi ve bir ara Spider-Man'in MCU'dan ayrılacağı korkusu doğdu. Neyse ki taraflar uzlaşarak yeni bir anlaşma imzaladı ve karakterin MCU'da kalması sağlandı.

Spider-Man'in Disney+ Geleceği Ne Olacak?

Spider-Man, mevcut anlaşma çerçevesinde Marvel Stüdyoları'nın sinema filmlerinde yer almayı sürdürecek. Ancak Disney+'taki canlı aksiyon dizilerinde görünmesi mümkün değil.

Öte yandan, Marvel'ın animasyon projelerinde karakteri kullanma şansı hala masada. Gelecekte Spider-Man'in MCU'daki animasyon maceralarını izleyebiliriz. Spider-Man'in sinema ve televizyon yolculuğu, Sony ve Marvel arasındaki iş birliğine bağlı olmaya devam ediyor. Onlar devam ettikçe Tom Holland'lı Spider-Man MCU'da görünmeye devam edecek.

Disney+ dizileri için şimdilik bir ışık görünmese de, yeni anlaşmalarla karakterin farklı şekillerde MCU'da kalabilir. Gelişmeleri hep birlikte göreceğiz.