Bazı Oyuncular Assassin’s Creed Shadows'u Oynamaya Başladı! Peki Nasıl?

Uzun süredir merakla beklenen Assassin's Creed Shadows'a dair şaşırtan bir sızıntı yaşandı. Bazı oyuncular, henüz çıkmasına yaklaşık bir ay olan yeni Assassin's Creed oyununu oynamaya başladı. Sosyal medyada oyunun görüntüleri paylaşıldı ve hatta canlı yayın bile yapıldı.

Assassin's Creed Shadows'a Dair İlginç Sızıntı

Assassin's Creed Shadows 20 Mart 2025 tarihinde PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X/S platformları için satışa sunulacak. Yani oyuna erişebilmek için normal şartlarda yaklaşık bir ay bulunuyor. Ortaya çıkan görüntüler ise oyunun şimdiden oynanmaya başlandığını gözler önüne seriyor.

Reddit üzerinden açılan GamingLeaksandRumours subreddit'inde oyuna dair çeşitli görüntüler paylaşıldı. Görüntüler Reddit'ten kısa sürede kaldırıldı fakat bu kez Imgur'a yüklendi. Görüntülerde savaş mekaniğini, karakter özelleştirme seçeneklerini ve oyunun menüsünü görüyoruz.

Oyun ile ilgili Twitch üzerinden çeşitli yayınlar da yapıldı. Bu yayınların kısa sürede kaldırıldığı söyleniyor. PlayStation 5 sürümüne sahip olduğunu belirten bir kişi, oyunu şu ana kadar çok sevdiğini ve Black Flag'den bu yana yapılmış en iyi Assassin's Creed oyunu olduğunu iddia etti.

Assassin’s Creed Valhalla'da bulunan Animus Anomaly içeriğinin de yeni oyunda yer aldığı öne sürüldü. Bu sızıntı, spoiler tehlikesini de beraberinde getiriyor.