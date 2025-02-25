Marvel Rivals Çöktü Mü? Oyuna Neden Giriş Yapılamıyor?

Marvel Rivals oyuncuları son birkaç saattir "2103: Operation Frequency Too High" hatasıyla boğuşuyor ve oyuna girmek isteyenler ne kadar uğraşırsa uğraşsın hep bu hatayla karşılaşıyor.

Bazı uyanıklar "matchmaking" butonunu spamlayarak oyuna giriş yapmayı başarmış olsa da bu geçerli bir çözüm değildi. NetEase, konunun farkında olduklarını ve çözüm bulana kadar oyunculara sabırlı olmaları gerektiğini söyledi.

Bu 2103 hatası aslında yeni bir olay değil; iki ay kadar önce de çıkıp sunucuları saatlerce kilitlemişti. Şimdilik oyuncuların elinde "kendin çöz" tarzı bir yöntem yok, herkes NetEase'in hamlesini bekliyor.

NetEase 2103 Hatasını Kabul Etti: "Çözüyoruz, Sabredin"

Oyunun yapımcısı NetEase'in Discord serveri üzerinden yaptığı açıklama şöyle:

Sunucularda bir şeyler ters gitmiş, farkındayız ve şu an çözmek için uğraşıyoruz. O zamana kadar sabrınızı rica ederiz. Teşekkürler!

Yani şu anda geliştiricilerin sorunu çözmesini beklemekten başka yapacak bir şey yok. Buton spamlayarak oyuna girenler olsa bile bu sefer de eşleştirme kuyruğunda sonsuz bir bekleyiş başlıyor. Dakikalar, hatta saatler süren sıra süreleri oyuncuları çıldırmanın eşiğine getirmiş durumda.

NetEase'in sunuculara bir ağ yaması (network patch) çekip durumu toparlaması bekleniyor.