Efsane Geri Döndü: Yeni Toy Story Filminden Rekor Başlangıç!

Yakın zamanda vizyona giren Toy Story 5 için ilk gişe rakamları açıklandı. Hem eleştirmenlerden hem de izleyicilerden olumlu geri dönüşler alan film, dikkat çekici hasılata ulaşarak Disney ve Pixar'ın efsanevi animasyon serisinin en büyük açılış rekorunu kırdı. İşte ayrıntılar...

Toy Story 5 Ne Kadar Hasılat Elde Etti?

19 Haziran'da vizyona giren Toy Story 5'in ilk hafta sonundaki gişe hasılatı belli oldu. Buna göre film, dünya genelinde 312 milyon dolar hasılat elde ederek serinin yeni rekortmeni olmayı başardı. Bu sonuçla birlikte Toy Story 5, animasyon serisindeki en büyük açılışı gerçekleştiren yapım oldu. Daha önce bu rekor 2019 yılında vizyona giren Toy Story 4'e aitti. Söz konusu film ilk hafta sonunda dünya genelinde 238 milyon dolar hasılat elde etmişti. Toy Story 5 ise bu rakamı ciddi bir farkla geride bıraktı.

Toy Story 5, şu an için 312 milyon dolar hasılat elde etmiş olsa da film henüz yeni vizyona girdi. İlerleyen dönemlerde bu rakamın çok daha yükselmesi bekleniyor. Önümüzdeki aylarda güncel gişe verilerinin paylaşılması muhtemel.

Toy Story 5 Neden Büyük İlgi Görüyor?

Peki Toy Story 5 neden büyük ilgi görüyor? Bunun arkasında birkaç sebep var. Öncelikle Toy Story serisi yaklaşık 30 yıldır varlığını sürdüren popüler bir seri. Woody, Buzz, Lightyear ve diğer sevilen karakterler özellikle küçük yaş grupları başta olmak üzere insanları sinema salonlarına çekiyor.

Bununla birlikte filmin teknoloji odaklı konusunun da etkisi var. Zira yapım günümüz çocuklarının teknolojiyle olan ilişkisine odaklanıyor. Özellikle teknolojiyle iç içe büyüyen çocuklar filmde bu temanın işlenmesi nedeniyle filme ilgi gösteriyor.

Toy Story 5 Konusu Ne?

Toy Story 5 Buzz, Jessie ve diğer oyuncakların teknolojik cihazlara karşı verdiği mücadeleyi konu alıyor. Hikâye Bonnie'nin oyuncaklarla oynamak yerine vaktinin büyük bölümünü Lilypad adlı bir tablete ayırmasıyla başlayacak. Bu durum oyuncakların kendilerini ikinci planda hissetmelerine neden olurken Lilypad'i de onlar için yeni bir tehdit hâline getirecek.

Editörün Yorumu

Toy Story 5'in ilk hafta sonunda elde ettiği hasılat miktarına pek şaşırmadım çünkü Toy Story serisi en popüler ve en sevilen serilerden biri. Bence hem küçük çocukları hem de yetişkinleri çekebilen nadir serilerden biri. Bu nedenle filmin ilerleyen zamanlarda çok daha yüksek hasılat rakamlarına ulaşacağını düşünüyorum.