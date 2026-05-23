Haziran Ayında Netflix’e Gelecek Dizi ve Filmler Belli Oldu! (Liste)
Haziran 2026’da Netflix’e gelecek yeni dizi ve filmler belli oldu. Peki platformun yeni ay takviminde hangi içerikler yer alıyor? İşte liste...
⚡ Önemli Bilgiler
- Netflix’in Haziran 2026 takvimi belli oldu. Avatar: The Last Airbender, One Piece, Grey’s Anatomy ve Resident Alien gibi dikkat çeken diziler platforma geliyor.
- Film tarafında ise Rocky, Creed, Karate Kid ve Scooby-Doo gibi popüler seriler öne çıkıyor. Ayrıca Poor Things ve Percy Jackson filmleri de kütüphaneye ekleniyor.
Popüler dijital akış platformu Netflix, her ay olduğu gibi haziran ayında da içerik kütüphanesini genişletmeye hazırlanıyor. Milyonlarca aboneye sahip platform yeni dizi, film, belgesel ve anime yapımlarıyla kullanıcıların karşısına çıkacak. Son olarak Haziran 2026 takviminin netleşmesiyle birlikte platforma eklenecek yapımlar da belli oldu.
Haziran 2026'da Netflix'te Yayınlanacak Yeni Diziler Neler?
- Assassination Classroom (2. Sezon) - 1 Haziran
- Hawaii Five-0 (1-5. Sezonlar) - 1 Haziran
- Lawmen: Bass Reeves - 1 Haziran
- One Piece (33. Sezon) - 1 Haziran
- Shangri-La Frontier (2. Sezon) - 1 Haziran
- Michael Jackson: The Verdict - 3 Haziran
- Night Shift for Cuties (1. Sezon / Yeni) - 4 Haziran
- The Witness - 4 Haziran
- Teach You A Lesson (1. Sezon / Yeni) - 5 Haziran
- Grey’s Anatomy (22. Sezon) - 6 Haziran
- Resident Alien (4. Sezon) - 6 Haziran
- Sesame Street (3. Sezon) - 8 Haziran
- Shrill (1-3. Sezonlar) - 8 Haziran
- My Family (2. Sezon) - 10 Haziran
- Outlast: The Jungle (1. Sezon / Yeni) - 10 Haziran
- Rosario Tijeras (5. Sezon) - 10 Haziran
- The Rest is Football (1. Sezon / Yeni) - 10 Haziran
- Sweet Magnolias (5. Sezon) - 11 Haziran
- The Evil Lawyer (1. Sezon / Yeni) - 11 Haziran
- Viral Hit (1. Sezon / Yeni) - 11 Haziran
- The Polygamist (1. Sezon / Yeni) - 12 Haziran
- AMERICA’S SWEETHEARTS: Dallas Cowboys Cheerleaders (3. Sezon) - 16 Haziran
- Beavis and Butt-head: The Mike Judge Collection - 16 Haziran
- Mike Judge’s Beavis and Butt-Head (1-2. Sezonlar) - 16 Haziran
- I Will Find You (1. Sezon / Yeni) - 18 Haziran
- Oasis (1. Sezon / Yeni) - 19 Haziran
- The Amazing Digital Circus: The Last Act - 19 Haziran
- The Root of the Game - 20 Haziran
- The Last Ship (1-5. Sezonlar) - 22 Haziran
- Rhythm + Flow Italy (3. Sezon) - 22 Haziran
- Another Self (3. Sezon) - 24 Haziran
- The American Experiment (1. Sezon / Yeni) - 24 Haziran
- Avatar: The Last Airbender (2. Sezon) - 25 Haziran
- Pokémon Horizons: Season 3—Rising Hope Part 3 - 26 Haziran
- Agent Kim Reactivated (1. Sezon / Yeni) - 27 Haziran
- Sullivan’s Crossing (4. Sezon) - 30 Haziran
Netflix'in haziran ayında abonelerine sunacağı dizilere baktığımızda gerçekten dikkat çekici yapımlar öne çıkıyor. Avatar: The Last Airbender, ilk sezonuyla elde ettiği yüksek izlenme rakamlarının ardından ikinci sezonuyla 25 Haziran’da geri dönmeye hazırlanıyor. Bunun yanı sıra One Piece’in 33. sezonu 1 Haziran’da platformdaki yerini alacak.
Bilim kurgu severlerin yakından takip ettiği Resident Alien’ın 4. sezonu ile uzun yıllardır popülerliğini koruyan Grey’s Anatomy’nin 22. sezonu da ayın en dikkat çeken dizileri arasında gösteriliyor.
Haziran 2026'da Netflix'te Yayınlanacak Yeni Filmler Neler?
- Bee Movie - 1 Haziran
- Cinderella Man - 1 Haziran
- Creed - 1 Haziran
- Creed II - 1 Haziran
- Creed III - 1 Haziran
- Concussion - 1 Haziran
- Father of the Bride - 1 Haziran
- Father of the Bride Part II - 1 Haziran
- Four Weddings and a Funeral - 1 Haziran
- Fried Green Tomatoes - 1 Haziran
- Hot Summer Nights - 1 Haziran
- House on Haunted Hill - 1 Haziran
- Identity Thief - 1 Haziran
- Identity Theft of a Cheerleader - 1 Haziran
- If I Can’t Have You - 1 Haziran
- Inside Man - 1 Haziran
- Inside Man: Most Wanted - 1 Haziran
- Milky Subway: The Galactic Limited Express – The Movie - 1 Haziran
- My Best Friend’s Wedding - 1 Haziran
- My Hero Academia: World Heroes’ Mission - 1 Haziran
- Little Miss Sunshine - 1 Haziran
- Made of Honor - 1 Haziran
- Miracle - 1 Haziran
- Muriel’s Wedding - 1 Haziran
- Out of Africa - 1 Haziran
- Rachel Getting Married - 1 Haziran
- Pitch Black - 1 Haziran
- The Chronicles of Riddick - 1 Haziran
- Riddick - 1 Haziran
- Rocky - 1 Haziran
- Rocky III - 1 Haziran
- Rocky IV - 1 Haziran
- Rocky V - 1 Haziran
- Rocky Balboa - 1 Haziran
- Rookie of the Year - 1 Haziran
- Rudy - 1 Haziran
- Runaway Bride - 1 Haziran
- Scooby-Doo - 1 Haziran
- Scooby-Doo 2: Monsters Unleashed - 1 Haziran
- The Big Lebowski - 1 Haziran
- The Fault in Our Stars - 1 Haziran
- The Girl on the Train - 1 Haziran
- The Hand that Rocks the Cradle - 1 Haziran
- The Karate Kid - 1 Haziran
- The Karate Kid (2010) - 1 Haziran
- The Karate Kid Part II - 1 Haziran
- The Karate Kid Part III - 1 Haziran
- The Wedding Date - 1 Haziran
- The Wedding Planner - 1 Haziran
- Tyler Perry’s The Family That Preys - 1 Haziran
- Bros - 2 Haziran
- David - 3 Haziran
- The Hot Seat - 3 Haziran
- Another Round - 4 Haziran
- Golda - 4 Haziran
- Maa Behen - 4 Haziran
- Poldi - 4 Haziran
- The Murder of Rachel Nickell - 4 Haziran
- Anthropoid - 5 Haziran
- Fast Charlie - 5 Haziran
- Mexico 86 - 5 Haziran
- Office Romance - 5 Haziran
- The Marked Woman - 5 Haziran
- Poor Things - 7 Haziran
- USA 94: Brazil’s Return to Glory - 7 Haziran
- Norway: The Dark Horse - 9 Haziran
- Colors of Evil Black - 10 Haziran
- Double Happiness - 11 Haziran
- Loving Vincent - 11 Haziran
- Mapplethorpe - 11 Haziran
- I Am Frankelda - 12 Haziran
- Maternal Instinct - 12 Haziran
- Song Sung Blue - 13 Haziran
- Piece by Piece - 14 Haziran
- Drinking Buddies - 15 Haziran
- Flowers in the Attic - 15 Haziran
- Percy Jackson & the Olympians: The Lightning Thief - 15 Haziran
- Percy Jackson: Sea of Monsters - 15 Haziran
- Funny People - 16 Haziran
- André Is an Idiot - 17 Haziran
- Color Book - 19 Haziran
- Voicemails for Isabelle - 19 Haziran
- Ryan Hamilton: This Just Hit Me - 23 Haziran
- In the Hand of Dante - 24 Haziran
- Little Brother - 26 Haziran
- Chris & Martina: The Final Set - 26 Haziran
Netflix'in haziran ayındaki film takvimi de oldukça dikkat çekici görünüyor. Özellikle Rocky ve Creed serileri öne çıkıyor. Aboneler, ikonik boks serilerini baştan sona izleme fırsatı yakalayacak. Öte yandan en çok konuşulan yapımlardan biri olan Poor Things de haziran ayında Netflix kütüphanesine dahil oluyor.
Bunların yanında nostaljik yapımları seven kullanıcılar için The Karate Kid serisi ve Scooby-Doo filmleri de platformdaki yerini alacak. Ayrıca The Fault in Our Stars, Little Miss Sunshine, Inside Man ve Percy Jackson filmleri de haziran ayında Netflix kataloğuna eklenecek.
Editörün Yorumu
Bir Netflix abonesi olarak haziran ayında platforma güzel içeriklerin ekleneceğini söyleyebilirim. Özellikle Rocky, Creed, Karate Kid ve Scooby-Doo gibi yıllardır popülerliğini koruyan yapımlar listede ilk dikkatimi çeken içerikler arasında yer aldı. Dizi tarafında ise Avatar: The Last Airbender ve One Piece gibi popüler dizilere kesinlikle göz atmayı düşünüyorum.