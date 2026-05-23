Haziran Ayında Netflix’e Gelecek Dizi ve Filmler Belli Oldu! (Liste)

Popüler dijital akış platformu Netflix, her ay olduğu gibi haziran ayında da içerik kütüphanesini genişletmeye hazırlanıyor. Milyonlarca aboneye sahip platform yeni dizi, film, belgesel ve anime yapımlarıyla kullanıcıların karşısına çıkacak. Son olarak Haziran 2026 takviminin netleşmesiyle birlikte platforma eklenecek yapımlar da belli oldu.

Haziran 2026'da Netflix'te Yayınlanacak Yeni Diziler Neler?

Assassination Classroom (2. Sezon) - 1 Haziran

Hawaii Five-0 (1-5. Sezonlar) - 1 Haziran

Lawmen: Bass Reeves - 1 Haziran

One Piece (33. Sezon) - 1 Haziran

Shangri-La Frontier (2. Sezon) - 1 Haziran

Michael Jackson: The Verdict - 3 Haziran

Night Shift for Cuties (1. Sezon / Yeni) - 4 Haziran

The Witness - 4 Haziran

Teach You A Lesson (1. Sezon / Yeni) - 5 Haziran

Grey’s Anatomy (22. Sezon) - 6 Haziran

Resident Alien (4. Sezon) - 6 Haziran

Sesame Street (3. Sezon) - 8 Haziran

Shrill (1-3. Sezonlar) - 8 Haziran

My Family (2. Sezon) - 10 Haziran

Outlast: The Jungle (1. Sezon / Yeni) - 10 Haziran

Rosario Tijeras (5. Sezon) - 10 Haziran

The Rest is Football (1. Sezon / Yeni) - 10 Haziran

Sweet Magnolias (5. Sezon) - 11 Haziran

The Evil Lawyer (1. Sezon / Yeni) - 11 Haziran

Viral Hit (1. Sezon / Yeni) - 11 Haziran

The Polygamist (1. Sezon / Yeni) - 12 Haziran

AMERICA’S SWEETHEARTS: Dallas Cowboys Cheerleaders (3. Sezon) - 16 Haziran

Beavis and Butt-head: The Mike Judge Collection - 16 Haziran

Mike Judge’s Beavis and Butt-Head (1-2. Sezonlar) - 16 Haziran

I Will Find You (1. Sezon / Yeni) - 18 Haziran

Oasis (1. Sezon / Yeni) - 19 Haziran

The Amazing Digital Circus: The Last Act - 19 Haziran

The Root of the Game - 20 Haziran

The Last Ship (1-5. Sezonlar) - 22 Haziran

Rhythm + Flow Italy (3. Sezon) - 22 Haziran

Another Self (3. Sezon) - 24 Haziran

The American Experiment (1. Sezon / Yeni) - 24 Haziran

Avatar: The Last Airbender (2. Sezon) - 25 Haziran

Pokémon Horizons: Season 3—Rising Hope Part 3 - 26 Haziran

Agent Kim Reactivated (1. Sezon / Yeni) - 27 Haziran

Sullivan’s Crossing (4. Sezon) - 30 Haziran

Netflix'in haziran ayında abonelerine sunacağı dizilere baktığımızda gerçekten dikkat çekici yapımlar öne çıkıyor. Avatar: The Last Airbender, ilk sezonuyla elde ettiği yüksek izlenme rakamlarının ardından ikinci sezonuyla 25 Haziran’da geri dönmeye hazırlanıyor. Bunun yanı sıra One Piece’in 33. sezonu 1 Haziran’da platformdaki yerini alacak.

Bilim kurgu severlerin yakından takip ettiği Resident Alien’ın 4. sezonu ile uzun yıllardır popülerliğini koruyan Grey’s Anatomy’nin 22. sezonu da ayın en dikkat çeken dizileri arasında gösteriliyor.

Haziran 2026'da Netflix'te Yayınlanacak Yeni Filmler Neler?

Bee Movie - 1 Haziran

Cinderella Man - 1 Haziran

Creed - 1 Haziran

Creed II - 1 Haziran

Creed III - 1 Haziran

Concussion - 1 Haziran

Father of the Bride - 1 Haziran

Father of the Bride Part II - 1 Haziran

Four Weddings and a Funeral - 1 Haziran

Fried Green Tomatoes - 1 Haziran

Hot Summer Nights - 1 Haziran

House on Haunted Hill - 1 Haziran

Identity Thief - 1 Haziran

Identity Theft of a Cheerleader - 1 Haziran

If I Can’t Have You - 1 Haziran

Inside Man - 1 Haziran

Inside Man: Most Wanted - 1 Haziran

Milky Subway: The Galactic Limited Express – The Movie - 1 Haziran

My Best Friend’s Wedding - 1 Haziran

My Hero Academia: World Heroes’ Mission - 1 Haziran

Little Miss Sunshine - 1 Haziran

Made of Honor - 1 Haziran

Miracle - 1 Haziran

Muriel’s Wedding - 1 Haziran

Out of Africa - 1 Haziran

Rachel Getting Married - 1 Haziran

Pitch Black - 1 Haziran

The Chronicles of Riddick - 1 Haziran

Riddick - 1 Haziran

Rocky - 1 Haziran

Rocky III - 1 Haziran

Rocky IV - 1 Haziran

Rocky V - 1 Haziran

Rocky Balboa - 1 Haziran

Rookie of the Year - 1 Haziran

Rudy - 1 Haziran

Runaway Bride - 1 Haziran

Scooby-Doo - 1 Haziran

Scooby-Doo 2: Monsters Unleashed - 1 Haziran

The Big Lebowski - 1 Haziran

The Fault in Our Stars - 1 Haziran

The Girl on the Train - 1 Haziran

The Hand that Rocks the Cradle - 1 Haziran

The Karate Kid - 1 Haziran

The Karate Kid (2010) - 1 Haziran

The Karate Kid Part II - 1 Haziran

The Karate Kid Part III - 1 Haziran

The Wedding Date - 1 Haziran

The Wedding Planner - 1 Haziran

Tyler Perry’s The Family That Preys - 1 Haziran

Bros - 2 Haziran

David - 3 Haziran

The Hot Seat - 3 Haziran

Another Round - 4 Haziran

Golda - 4 Haziran

Maa Behen - 4 Haziran

Poldi - 4 Haziran

The Murder of Rachel Nickell - 4 Haziran

Anthropoid - 5 Haziran

Fast Charlie - 5 Haziran

Mexico 86 - 5 Haziran

Office Romance - 5 Haziran

The Marked Woman - 5 Haziran

Poor Things - 7 Haziran

USA 94: Brazil’s Return to Glory - 7 Haziran

Norway: The Dark Horse - 9 Haziran

Colors of Evil Black - 10 Haziran

Double Happiness - 11 Haziran

Loving Vincent - 11 Haziran

Mapplethorpe - 11 Haziran

I Am Frankelda - 12 Haziran

Maternal Instinct - 12 Haziran

Song Sung Blue - 13 Haziran

Piece by Piece - 14 Haziran

Drinking Buddies - 15 Haziran

Flowers in the Attic - 15 Haziran

Percy Jackson & the Olympians: The Lightning Thief - 15 Haziran

Percy Jackson: Sea of Monsters - 15 Haziran

Funny People - 16 Haziran

André Is an Idiot - 17 Haziran

Color Book - 19 Haziran

Voicemails for Isabelle - 19 Haziran

Ryan Hamilton: This Just Hit Me - 23 Haziran

In the Hand of Dante - 24 Haziran

Little Brother - 26 Haziran

Chris & Martina: The Final Set - 26 Haziran

Netflix'in haziran ayındaki film takvimi de oldukça dikkat çekici görünüyor. Özellikle Rocky ve Creed serileri öne çıkıyor. Aboneler, ikonik boks serilerini baştan sona izleme fırsatı yakalayacak. Öte yandan en çok konuşulan yapımlardan biri olan Poor Things de haziran ayında Netflix kütüphanesine dahil oluyor.

Bunların yanında nostaljik yapımları seven kullanıcılar için The Karate Kid serisi ve Scooby-Doo filmleri de platformdaki yerini alacak. Ayrıca The Fault in Our Stars, Little Miss Sunshine, Inside Man ve Percy Jackson filmleri de haziran ayında Netflix kataloğuna eklenecek.

Editörün Yorumu

Bir Netflix abonesi olarak haziran ayında platforma güzel içeriklerin ekleneceğini söyleyebilirim. Özellikle Rocky, Creed, Karate Kid ve Scooby-Doo gibi yıllardır popülerliğini koruyan yapımlar listede ilk dikkatimi çeken içerikler arasında yer aldı. Dizi tarafında ise Avatar: The Last Airbender ve One Piece gibi popüler dizilere kesinlikle göz atmayı düşünüyorum.