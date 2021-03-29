Türk Araştırmacıların Çalışması Carbon Dergisine Kapak Seçildi!

Türk araştırmacıların çalışması, malzeme bilimi alanındaki en önemli dergilerden biri olan Elsevier bünyesindeki Carbon dergisinin kapağına seçildi. Sabancı Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen çalışmaya ilişkin tüm ayrıntılar haberimizde.

Türk Araştırmacıların Çalışması Carbon Dergisinin Kapağında

Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (SUNUM) araştırma ekibinde yer alan Doç. Dr. Alp Yürüm ve SUNUM yarı zamanlı araştırmacısı, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Selmiye Alkan Gürsel ile Sabancı Üniversitesinden Buse Bulut Köpüklü ve Dr. Adnan Taşdemir’in çalışması Carbon dergisinin Nisan 2021 kapağına seçildi.

Türk araştırmacıları, “High stability graphene oxide aerogel supported ultrafine Fe3O4 particles with superior performance as a Li-ion battery anode” isimli çalışma ile büyük bir başarının altına imza attı. Kapakta kullanılan illüstrasyonda yüksek kapasiteli magnetit ile grafen aeorojel arasındaki sinerjik etkileşim mevcut. Bu etkileşim sonucunda hibrit malzeme Li-iyon pillerinde bir anot olarak yüksek performans gösteriyor.

Aktarılan bilgilere göre magnetit nanoparçacıkların grafen tabakalarının içerisinde tutunması parçalanmalarla yüzeyden kopmayı engelliyor. Bunun yanı sıra grafen yapının elektriksel iletkenliğini de geliştiriyor.

Doç. Dr. Yürüm, konuya dair yaptığı açıklamada, "Bildiğiniz gibi her yeni taşınabilir elektronik cihaz ve elektrikli araba ile daha da iyi performans gösteren pillere ihtiyaç duyuyoruz. Şu an ki Li-iyon malzeme teknolojisi sınıra ulaşmaktadır. Bu sebeple yeni nesil bir malzeme olan magnetit nanoparçacıklara yoğunlaştık. Kapak olarak seçilen çalışmada magnetit ve grafen içeren Li-iyon pili anotları geliştirdik. Geliştirilmiş olan nano magnetit yapılar ile ticari anotlardan yaklaşık 6 kat daha fazla depolama sağlanmıştır" dedi.

Prof. Dr. Selmiye Alkan Gürsel, yaptığı açıklamada, "Magnetit'in iyi bir kapasitesi olmasına rağmen, tek başına kullanıldığında birkaç çevrim sonra pil kullanılmaz hale gelmektedir. Biz magnetit nanoparçacıkları grafen aerojel içerisinde sentezledik. Bu hafif ve gözenekli karbon yapı magnetiti sarmakta ve kapasitenin yüzlerce çevrim korunmasını sağlamaktır" şeklinde konuştu.

Çalışmanın ilk yazarı, Malzeme Bilimi ve Nanomühendislik doktora öğrencisi Buse Bulut Köpüklü, "Pilin çalışması sırasında, bir geçiş metali oksiti olan magnetitin fiziksel olarak parçalanıp dağılarak elektrottan kopması temel bir sorundu. Bu parçacıkları grafen bazlı aerojel üzerine bağlayarak pil çevrimi esnasında yaşanacak kopmaları engellemiş olduk. Bu parçalanma esnasında oldukça küçülen parçacıklar elektrottan kopmayarak elektrot performansının artmasını sağlamaktadır. Grafen katkısı aynı zamanda malzemenin elektrik iletimini de iyileştirmektedir" ifadelerini kullandı.