İnsan Beyninin Büyüklüğündeki Sır Ortaya Çıktı

İnsan beyninin büyüklüğü ile ilgili soru işaretleri yapılan bir bilimsel açıklama ile giderildi. Yeni araştırma, insanların büyük beyinlere sahip olmasının nedenini gün yüzüne çıkardı.

İnsan Beyninin Büyüklüğünün Bilimsel Açıklaması Yapıldı

İnsanlar, Dünya'da yer alan en zeki canlılardır. Beyin gelişimi söz konusu olduğunda akıllara gelişmişlik açısından doğrudan insanlar gelir. Bilim insanları bunun sebebini öğrenmek istediğinden ötürü bir araştırma gerçekleştirdi.

Bunun sebebi evrim olsa da bilim insanlarının asıl merak ettiği nokta, insanların sahip olduğu beynin neden büyük maymunlar ve şempanzelerden daha farklı bir şekilde geliştiği uzun zamandan beri büyük bir muamma olarak kalmaya devam ediyor.

Cell dergisinde yayımlanan yeni araştırmada insan beyninin büyümesinin en yakın akrabamızdan nasıl farklı bir şekilde gerçekleştiğine dair oldukça önemli bilgilere yer verildi. İnsanlar, beynin fiziksel boyutuna bağlı olarak birçok şey yapabilir. İnsan beyni, şempanze ve maymunların beyninden çok daha büyüktür ve sahip olduğumuz nöronlar, bizi primatlardan ayıran en önemli unsurlardandır.

Araştırmacılar, laboratuvarda küçük bir beyin dokusu örnekleri yetiştirerek insan beyninin erken gelişimi ile şempanze ve maymunların beyninin erken gelişimini kıyasladı ve bu kıyaslamanın sonucunda aralarında önemli bir fark tespit etti.

İnsanlar ve primatların beyinleri, erken gelişim aşamasında nöral kök ve progenitör hücrelerinden meydana geliyor. Bu hücreler sürekli çoğalarak nöronların oluşmasını sağlarlar. Çok fazla progenitör hücre çok fazla nöron anlamına geliyor ve insan progenitör hücrelerinin maymunların ve şempanzelerin progenitör hücrelerinden farklı olduğu ortaya çıkıyor.

Araştırmacılar, primatlarda progenitör hücrelerin çoğalmaya eğilimli olduğunu gözlemlerken hücrelerin yavaşlamadan önce yaklaşık 5 gün boyunca inanılmaz bir hızla çoğalmaya devam ettiğini keşfetti. Bu, hücrelerinin saatler içerisinde olgunlaştığı gözlemlenen farelerden çok daha uzun bir zamanı kapsıyor. Bu sürenin bu kadar fazla olması, primatların beyin gücünün arttığı ve fiziksel boyutunun daha da büyüdüğünün anlamına geliyor.

Araştırma, insan progenitör hücrelerinin primatlara kıyasla bir hafta boyunca çoğalmaya devam ettiğini tespit etti. Bu hücrelerin insanlarda primatlardakinden iki gün daha fazla çoğalması çok daha fazla hücre oluşmasına ve bunun da daha fazla nöronun meydana gelmesine yardımcı olacağı anlamına geliyor.

Araştırmacılar, hücrelerin davranış farklılığının ZEB2 geni tarafından kontrol altına alınabileceğini keşfetti ve bu da akıllara erken gelişim aşamasında ZEB2 geninin yavaşlatılmasının ultra akıllı insanların oluşmasını sağlayıp sağlamayacağını getirdi.