Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Açıkladı: Türkiye’nin Siber Güvenliği Ne Durumda?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) bünyesinde kurulan Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi'nin (USOM) yaptığı çalışmalardan yararlanarak veriler sundu.

Uraloğlu, Türkiye'nin küresel siber güvenlik endeksinin artması için yapılan çalışmalarda zararlı olduğu tespit edilen IP adreslerinin takip edildiğini söyledi. Bu adreslerin hepsinin analizinin yapıldığını da belirtti.

252 Bin 883 Adet Zararlı İnternet Adresi Bulundu!

USOM'un Türkiye'nin siber güvenliğini sağlamak üzere görevlendirilmiş 7.000 siber güvenlik uzmanı bulunuyor. Uzmanlar, toplamda 16.7 milyon IP adresinden 252 bin 883'ünün zararlı internet adresi olduğunu tespit etti.

Bu zararlı internet adresleri düzenli taramalarla takip edilerek analiz edildi. Sonuç olarak 252 bin 883 adet zararlı internet adresine toplam 108 milyon erişim engeli koyuldu. Bakan Uraloğlu bu konuda şöyle bir açıklama yaptı:

"Toplamda 16,7 milyon IP adresinin her biri için düzenli olarak yapılan taramalarla zafiyete ait riskler proaktif şekilde tespit edilebilmektedir. Bu noktada USOM tarafından 55 binden fazla resmi olarak siber güvenlik açıklıkları yazıları ilgili kurum ve kuruluşa bildirilerek gerekli önlemlerin alınması sağlanmıştır. 252 bin 883 adet zararlı internet adresine toplam 108 milyon erişim engellendi. 4 bin 146 adet siber güvenlik bildirimi duyuruldu. 44 bin 835 adet alan adının yapay zeka teknolojisiyle vatandaşları dolandırmaya yönelik oltalama olarak kullanıldığı tespit edildi."

Bakan Uraloğlu, vatandaşları yapay zekâ dolandırıcılarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Türkiye, Küresel Siber Güvenlik Endeksi'nde Yükseliyor!

Türkiye, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) tarafından ülkelerin siber güvenlik konusundaki olgunluğunu ölçmekte kullanılan "Küresel Siber Güvenlik Endeksi" verilerine göre 2020'de Avrupa'da 11. sıradan 6. sıraya, dünya genelinde ise 20. sıradan 11. sıraya yükseldi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Küresel Siber Güvenlik Endeksi konusunda şunları söyledi:

"CNA (CVE Numbering Authorities) kabul süreci başarıyla tamamlanmıştır. USOM, artık ülkemizde üretilen ve sıklıkla kullanılan üçüncü parti yazılımların, donanımların veya ürünlerin güvenlik açıkları için CVE numaraları atamakta ve güvenlik açığı yönetiminde süreç koordinasyonu sağlamaktadır. Gerçekleştirilen faaliyetler kapsamında 2021'de 21 adet, 2022'de 29 adet, 2023'de 84 adet CVE ID ataması yapılmıştır."

Sizce Türkiye'nin siber güvenlik konusundaki çalışmaları yeterli mi? Düşüncelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.