Türkiye'de Koronavirüs Aşısı Yaptırdıktan Sonra Kaç Kişi Hastalandı?

Türkiye'de koronavirüs aşısı olduktan sonra virüse yakalanan kişi sayısı belli oldu. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Kultufan Turan, konu hakkında çok önemli bir açıklama yaptı. Prof. Dr. Turan tarafından yapılan açıklamaya dair merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Türkiye'de Koronavirüs Aşısı Olduktan Sonra Kaç Kişi Virüse Yakalandı?

Yeni tip koronavirüs salgını dünya genelinde etkisini sürdürmeye devam ediyor. Bu zamana kadar toplamda 140 milyon kişi yeni tip koronavirüse yakalandı. 3 milyonu aşkın kişi ise COVID-19 nedeni ile hayatını kaybetti. Salgını sonlandırmak için birçok firma tarafından aşılar geliştirildi.

Aşılama çalışmaları uzun bir süredir dünyanın birçok noktasında yapılmaya devam ediyor. Peki, Türkiye'de COVID-19 aşısı olduktan sonra kaç vatandaş hastalığa yakalandı? Hürriyet'ten Meltem Özgenç'in haberine göre Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Kultufan Turan, konu hakkında önemli bilgiler paylaştı.

Prof. Dr. Sema Kultufan Turan, yaptığı açıklamada, "Aşılama henüz 15 milyonken yapılan araştırmada, ilk ve ikinci dozlar yapıldıktan sonra hastalığa yakalanan kişilerin durumlarına bakıldı. Bu kişiler arasında birinci doz aşıyı olup, kendisini yeterince koruyamadığı için COVID-19’a yakalananlar, yine ikinci doz aşıyı olup kendini koruyamayanlar ya da aşı olup üzerinden 14 gün geçtiği halde hastalığı kapanlar bulunuyor" dedi.

Prof. Dr. Turan, "Aşı olup da virüs kapanların sayısı yaklaşık 2 bin 500 kişi. Bu kişilerden de hastaneye başvuru ya da yoğun bakım ihtiyacı neredeyse yok denecek kadar az. 65 yaş ve üzeri grupta aşılama başlamadan önce, hastalığın pik döneminde yoğun bakım ihtiyacı yüzde 18’lerdeyken, aşılama sonrası bu rakam yüzde 10’ların altına indi" dedi ve şu şekilde devam etti: