T.C. Sağlık Bakanlığı AŞILA mobil uygulaması ile Covid-19 aşı takibi yapılacak. AŞILA uygulaması iOS cihazlara (iPhone/iPad) yüklenebilecek.

Erkan Calp - 15 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

T.C. Sağlık Bakanlığı AŞILA mobil uygulaması Android telefonlar ve iPhone/iPad cihazlarda sağlıkçılar tarafından kullanılabilir olacak. Covid-19 aşı takibi AŞILA mobil uygulaması üzerinden sağlanacak.

AŞILA Mobil Uygulaması İndir iOS

T.C. Sağlık Bakanlığı, aile hekimleri, hekimler, sağlık personellerinin Kovid-19 aşısı yaptıracak vatandaşları kayıt altına alıp takibini yapacakları mobil uygulamayı yayınladı. AŞILA uygulaması Google Play ve App Store uygulama mağazalarında yayınlanmadı; özel bir yükleme işlemi gerektiriyor. Sağlık Bakanlığı, her iki platform için de AŞILA mobil uygulaması indirme ve yükleme adımları detaylı olarak paylaştı. Peki, AŞILA mobil uygulaması tam olarak ne işe yarayacak?

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şu yönde; “Covid-19 pandemisi ile mücadelede aşılama en etkili yöntemlerin başında gelmektedir. T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen AŞILA Uygulaması ile hekimlerimiz ve sağlık personelimiz kolay ve hızlı bir şekilde vatandaşlarımızın aşılanma sürecini takip edebilecektir. Aile Hekimi, Hekim ve Sağlık Personeli uygulama aracılığıyla vatandaşların aşı kayıtlarını yapabilecek, aşı randevusu oluşturabilecektir. Vatandaşların Covid-19 aşı takvimleri sayesinde aşılanma durumları ve tarihleri kolayca takip edilebilecektir. Aynı zamanda hekimler vatandaşların aldığı aşı randevularını görüntüleyebilecektir. Sonuç olarak AŞILA, birey ve toplumun bağışıklığının sağlanmasındaki sürecin takip edilmesine ilişkin yönetimi sağlayacaktır.”

iOS cihaz kullanıcıları için AŞILA mobil uygulaması yükleme adımları:

Kullanıcılar Apple cihazlarında “İndir” butonuna tıkladıktan sonra;“mobilmarket.saglik.gov.tr” şunu yüklemek istiyor: “Uygulama Adı” ifadesinin yer aldığı bir bilgi ile karşılaşacaktır. Burada “Yükle” butonuna basarak kurulumu gerçekleştirebilmektedirler. Kurulumun bittiğine dair, cihazda herhangi bir bildirim yapılmamaktadır. Cihazda uygulama listesi kontrol edilerek indirildiği görülebilmektedir.

2. Cihaza indirilen uygulamaları açmaya çalışırken“Güvenilir Olmayan Kurumsal Geliştirici” uyarısı ile karşılaşırsanız; uygulamayı açmadan önce, T.C. Sağlık Bakanlığı kurumunun yayınladığı uygulamalar için, cihazınızın güvenli kuruluş doğrulamasını yapmanız gerekmektedir. Bu işlem için Apple cihazlarda; Ayarlar > Genel > Profiller ve Aygıt Yönetimi (bazı modellerde “Profiller” veya “Aygıt Yönetimi” olarak geçmektedir) sayfasında, “KURUMSAL UYGULAMA” başlığı altında bulunan“T.C. SAGLIK BAKANLIGI” ifadesine tıklanır. Açılan sayfada “Güven: “T.C. SAGLIK BAKANLIGI”butonuna basıldığında karşımıza çıkan ifadede “Güven” butonu tıklanarak cihazınızda, kuruma ait tüm kurulu uygulamalara güvenli olarak erişmeniz sağlanır.

3. Cihazınızda uygulama listesine giderek indirdiğiniz uygulamayı güvenli şekilde çalıştırabilirsiniz.