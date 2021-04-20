Yerli Koronavirüs Aşısının Yan Etkileri Belli Oldu!

Yerli koronavirüs aşısının yan etkileri açıklandı. Erciyes Üniversitesi (ERU) Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Orhan Yıldız, COVID-19'a karşı geliştirilen yerli aşının ilk sonuçları ile ilgili oldukça önemli açıklamada bulundu. Prof. Dr. Yıldız tarafından yapılan açıklamaya ilişkin merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Yerli Koronavirüs Aşısının Yan Etkileri Neler?

Yeni tip koronavirüs salgını etkisini sürdürürken yerli aşı projeleri hız kesmeden devam ediyor. ERÜ bünyesindeki Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi (ERAGEM) ile İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi (İKUM) tarafından geliştirilen aşının faz 2 çalışması tamamlanmıştı. 250 gönüllü üzerinde uygulanan Faz 2 aşamasının tamamlanmasının ardından raporlama süreci başlamıştı.

Yerli COVID-19 aşısının raporlama çalışmasında görevli Prof. Dr. Orhan Yıldız, aşının ilk sonuçları hakkında oldukça önemli bilgiler paylaştı. DHA'daki habere göre aşının yan etkilerine dair açıklama yapan Prof. Dr. Yıldız, "Şu ana kadar yapılan incelemelerde Çin aşısında gördüğümüz klasik yan etkileri yerli aşıda da görüyoruz; aşı yapılan yerde ağrı, kızarıklık, şişlik olabiliyor" şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Yıldız, "Aşılama yapıldıktan sonra gönüllülerin 2-3 hafta takip edilmesi gerekiyor. Bu kişilerde herhangi bir yan etki çıkacak mı? Aşılama yapılanlarda ne gibi etki olacak? Hepsinin bütün olarak değerlendirilmesi gerekiyor. Faz-2'nin değerlendirmesini Ramazan Bayramı ya da biraz daha erken şekilde bitirebiliriz" ifadelerini kullandı.

Raporlama sürecine ilişkin bilgiler paylaşan Prof. Dr. Yıldız, "Aşılama işleminin sona ermesinin ardından gönüllüleri telefonla arayıp, 'Sorunları var mı' diye takiplerini yapıyoruz. Testlerinde sorun tespit ettiklerimizi hemen çağırıyor, yüz yüze görüşmeler yapıp, incelemelere başlıyoruz. Genel olarak aşı olduktan sonra gönüllü önce haftalık daha sonra da aylık olarak takip ediliyor" dedi ve şu şekilde devam etti: