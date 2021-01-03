Uncharted Filminden Yeni Görüntüler Yayınlandı

Ünlü hazine avcısı Nathan Drake ağabeyimizin Uncharted serisindeki maceraları oyun serisinden sonra beyaz perde de devam edecek. Elbette herhangi bir aksilik yaşanmaz ise. 16 Temmuz 2021 tarihinde vizyona girmesi beklenen Uncharted filmi yeni görüntüleri ile karşımıza çıktı. Detaylar haberimizde.

Uncharted serisinin ilk oyunu 2007 yılında satışa sunulmuştu. Bizleri Nathan Drake rolüne büründüren oyunda, Elena Fisher ve Victor Sullivan ile El Dorado’nun kayıp hazinesini bulmak için büyük bir maceraya atılıyorduk. Elbette bizimle aynı amaç için yola çıkmış olan Gabriel Roman liderliğindeki paralı asker grubu ile de çatışmak zorunda kalıyorduk. Oyun dünyasında bir anda popüler olan bu yapım, aynı zamanda bir serinin de başlangıcı olmuştu.

Her ne kadar Nathan Drake ağabeyimizin macerası oyun serisi tarafında son bulmuş olsa da, kendisini bekleyen bir beyaz perde macerası var. Esasen yllar önce duyurulmuş olmasına rağmen, sürekli olarak yaşanan yönetmen değişiklikleri ile gündeme gelmekten öteye geçememiş olan film için bir türlü çekim aşamasına geçilememişti. Bu da elbette oyuncular açısından hayal kırıklığı üzerine hayal kırıklığının yaşanmasına neden olmuştu. Ancak bu safha, ilk Venom filminin yönetmeni Ruben Fleischer ile anlaşmaya varılması ile son bulmuş ve çok geçmeden de çekim aşamasına geçilmişti.

Senaryosu Uncharted 4: Bir Hırsızın Sonu oyunundan fazlaca ilham alınarak hazırlanmış olan Uncharted filmi, oyun serisi için de bir kök hikaye sunacak. Nathan Drake karakteri için Tom Holland anlaşılmış iken, Victor Sullivan için Mark Wahlberg, Chloe Frazer için Sophia Ali ve Braddock için de Tati Gabrielle seçilmişti. Oyuncu kadrosunda Antonio Banderas gibi önemli bir ismin yanı sıra Patricia Meeden ve Sarah Petrick gibi isimler de karşımıza çıkacak. Ne var ki bu oyuncuların rolleri henüz belli değil.

Uncharted Filminin Yeni Görüntülerini Kaçırmayın

Çekimleri yakın bir zaman önce tamamlanmış olan Uncharted filminin vizyona giriş tarihi için bekleyiş sürerken, resmi Twitter hesabından yeni görüntüleri paylaşıldı.

Yayınlanan ekran görüntülerinde, filmde kullanılan bir haritanın ve önemli eserlerin yakın çekimlerini görebiliyoruz. Ayrıca korsan heykeli de Uncharted 4: Bir Hırsızın Sonu’ndan alınan ilhamı da göz önünde bulunduracak olursak, bu oyuna eş değer bir macera filminin bizleri beklediğinin önemli bir işareti gibi görünüyor. Tabii ki daha fazla detay ve ilk fragman için beklemek gerekecek.