Ocak 2021 PlayStation Plus Ücretsiz Oyunları Belli Oldu

Japonya merkezli teknoloji devi Sony tarafından Ocak 2021 PlayStation Plus üretsiz oyunları açıklandı. Peki, yeni yılın ilk ayında PSN Plus abonelerine hangi ücretsiz oyunlar verilecek? Konu ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

Ocak 2021 PlayStation Plus Ücretsiz Oyunları Neler?

Sony, PlayStation Plus üyelerine her ay ücretsiz oyunlar vermeye devam ediyor. PlayStation web sitesinde yayımlanan blog yazısına göre beraber 2021 yılının ilk ayında PSN Plus abonelerine verilecek ücretsiz oyunlar belli oldu. Paylaşılan listede yalnızca PlayStation 5 yeni nesil oyun konsolu için bir oyunun yer alması dikkat çekti.

Japonya merkezli teknoloji devi tarafından PlayStation Plus aboneleri için ücretsiz verilecek oyunlar listesinde Shadow of the Tomb Raider, Maneater (PS5 sürümü) ve GreedFall bulunuyor. Ücretsiz olarak verilecek video oyunları 5 Ocak tarihinde indirmeye sunulacak.

12 Kasım 2020 tarihinde çıkışını gerçekleştiren aksiyon, macera ve rol yapma oyunu türündeki Meeter’a sadece PSN Plus aboneliğine sahip olan PS5 oyuncuları erişebilecek. Bir köpekbalığını kontrol ettiğimiz Maeter, yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5’te 60 FPS 4K HDR desteğine sahip.

Shadow of the Tomb Raider ve GreedFall oyunlarına hem PlayStation 4 hem de geriye dönük uyumluluk desteği sayesinde PlayStation 5 konsolu üzerinden erişilebilecek. 5 Kasım 2019 tarihinde PS4 platformu için çıkan Shadow of the Tomb Raider oyunu, Tomb Raider olma yolunda ilerleyen Lara'nın hikayesine odaklanıyor. Aksiyon macera türündeki Tomb Raider oyunu keyifli bir oyun deneyimi sunuyor.

Spiders tarafından geliştirilen ve Focus Home Interactive tarafından yayımlanan GreedFall, 10 Eylül 2019 tarihinde çıkışını gerçekleştirdi. Aksiyon rol yapma oyunu türündeki GreedFall, fantastik yaratıklarla dolu kurgusal adayı keşfetmeye çıkıyoruz. Atmosferi çok başarılı bir şekilde aktaran video oyunu, 17. yüzyılda geçiyor. Listenin tamamı şu şekilde:

Shadow of the Tomb Raider

Maneater (PS5 sürümü)

GreedFall

Maneater (PS5 version), Shadow of the Tomb Raider, and Greedfall are your PlayStation Plus games for January. Full details: https://t.co/Qp0muBc8WM pic.twitter.com/JRmoEbrBtF — PlayStation (@PlayStation) December 30, 2020

PlayStation Plus Aralık 2020 Oyunları

Bu ay PSN Plus üyelerine ücretsiz sunulan Just Cause 4, Rocket Arena ve Worms Rumble oyunları şu anda hala indirilebilir durumda. Söz konusu video oyunlarını henüz eklemediyseniz hemen şu anda ücretsiz olarak indirebilir ve oynamaya başlayabilirsiniz.