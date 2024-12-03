Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman çıkacak sorusunun yanıtı, Show TV'nin popüler dizisini beğenen çok sayıda kişi tarafından merak ediliyor. Bu rehberde diziye dair merak edilen soruları yanıtlayacağız.

Kızılcık Şerbeti Yeni Bölüm Tarihleri

2022 yılının ekim ayında yayınlanmaya başlayan dizi, ilk bölümüyle itibaren büyük bir hayran kitlesine ulaştı. Kızılcık Şerbeti'nin 3. sezon bölümleri ise 13 Eylül 2024 itibarıyla ekranlarda yerini aldı.

Kızılcık Şerbeti'nin 79. bölümü 6 Aralık, 80. bölümü 13 Aralık, 81. bölümü ise 20 Aralık'ta izleyiciler ile buluşacak. Yeni bölüm tarihleri şu şekilde:

Kızılcık Şerbeti 79. bölüm tarihi: 6 Aralık 2024

6 Aralık 2024 Kızılcık Şerbeti 80. bölüm tarihi: 13 Aralık 2024

13 Aralık 2024 Kızılcık Şerbeti 81. bölüm tarihi: 20 Aralık 2024

20 Aralık 2024 Kızılcık Şerbeti 82. bölüm tarihi: 27 Aralık 2024

27 Aralık 2024 Kızılcık Şerbeti 83. bölüm tarihi: 3 Ocak 2025

3 Ocak 2025 Kızılcık Şerbeti 84. bölüm tarihi: 10 Ocak 2025

10 Ocak 2025 Kızılcık Şerbeti 85. bölüm tarihi: 17 Ocak 2025

17 Ocak 2025 Kızılcık Şerbeti 86. bölüm tarihi: 24 Ocak 2025

24 Ocak 2025 Kızılcık Şerbeti 87. bölüm tarihi: 31 Ocak 2025

31 Ocak 2025 Kızılcık Şerbeti 88. bölüm tarihi: 7 Şubat 2025

7 Şubat 2025 Kızılcık Şerbeti 89. bölüm tarihi: 14 Şubat 2025

14 Şubat 2025 Kızılcık Şerbeti 90. bölüm tarihi: 21 Şubat 2025

Kızılcık Şerbeti Hangi Gün?

Yönetmenliğini Hakan Kırvavaç'ın üstlendiği popüler dizi her hafta cuma günü Show TV'de yayınlanıyor. Dizinin tüm bölümlerini YouTube uygulaması aracılığıyla ister mobil cihaz ister bilgisayar isterseniz akıllı televizyondan üzerinden izleyebilirsiniz.

Kızılcık Şerbeti Konusu

Kocasından boşanan Kıvılcım, Doğa ve Çimen isimli kızlarının ileride başarılı ve mutlu olmalarını istemektedir. Doğa'nın üniversitenin ilk yılında Fatih isimli erkek arkadaşıyla evlenmesi, Kıvılcım'ı hayal kırıklığına uğratmıştır. Dizi, farklı dünya görüşlerine sahip iki ailenin hikâyesini konu alıyor.

Kızılcık Şerbeti Oyuncuları ve Karakterleri

Barış Kılıç (Ömer)

(Ömer) Evrim Alasya (Kıvılcım)

(Kıvılcım) Ahmet Mümtaz Taylan (Abdullah)

(Abdullah) Sıla Türkoğlu (Doğu)

(Doğu) Sibel Taşçıoğlu (Pembe)

(Pembe) Doğukan Güngör (Fatih)

(Fatih) Ceren Yalazoğlu Karakoç (Nursema)

(Nursema) Feyza Civelek (Nilay)

(Nilay) Emrah Altıntoprak (Mustafa)

(Mustafa) Rahimcan Kapkap (Metehan)

(Metehan) Özlem Çakar Yalçınkaya (Sevilay)

(Sevilay) Aliye Uzunatagan (Sönmez)

(Sönmez) Soydan Soydaş (Kayhan)

(Kayhan) Sevim Erdoğan (Leman)

(Leman) Müjde Uzman (Alev)

(Alev) Selin Türkmen (Çimen)

Abdullah karakterini Settar Tanrıöğen canlandırıyordu ancak Tanrıöğen sağlık sorunu nedeniyle diziden ayrıldı. 53. bölüm itibarıyla Abdullah karakterini Ahmet Mümtaz Taylan canlandırmaya başladı.

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