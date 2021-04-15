Vaka Sayıları Düşmezse Alınacak Yeni Tedbirler Belli Oldu

Vaka sayıları düşmezse alınacak yeni tedbirler neler? Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimi Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, vaka sayıları düşmez ise alınacak yeni tedbirler ile ilgili bir açıklamalarda bulundu.

Vaka Sayıları Düşmezse Alınacak Yeni Tedbirler

NTV'nin aktarmış olduğu habere göre, Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan yaptığı açıklamada yeni tedbirler ile ilgili şu cümlelere yer verdi:

"Bundan önce bu deneyimlerimizi hep beraber yaşadık. Bundan bir sonraki aşama AVM'lerin kapatılması, kuaför, berber salonlarının kapatılması, okula giden çocukların artık hiçbirinin okula gitmemesi, özel sektör ve kamuda çalışma ile ilgili kısıtlamanın iyice arttırılması gibi bileşenler söz konusu olabilir. Mevcut kısıtlamalar hepimizin faydası için, hepimizin gayret göstermesi gerekiyor."

Açıklamada da belirtildiği üzere vaka sayıları düşmez ise AVM'lerin, kuaförlerin kapatılacak gözüküyor. İlhan açıklamasının devamında şunları söyledi:

Kurallara uymazsak, nisan-mayıs ayında hiç istemediğimiz zamanlarda yaşadığımız durumlara gelebiliriz, yine kayıplarımız çok fazla miktarda artabilir. Hepimizi kurallara uyma konusunda gayrete davet etmek istiyorum. Artık hepimiz gördü, kurallara uyulduğu takdirde vaka sayımız azalıyor ve günlük hayatımıza daha çok dönüyoruz. Diyelim ki kurallara uyduk vaka sayımız 15 gün sonra ya da 1 ay sonra 10 binin altını gördü. O zaman da biz temkinli olmalıyız, kurallara uyma konusunda gayret etmeliyiz, aşımızı yine olmamız gerekiyor ki tekrar bu günlere gelmeyelim. Deyim yerindeyse corona virüsle yaşamaya alışmamız gerekiyor. Şimdiki beklentimiz 15 gün sonra öncelikli olarak vakalar 50 binin altına düşmeli, sonra 40 binin altı gibi rakamları beklemek mümkün. Kısıtlama olunca etkisi ancak 7-14 gün arasında ortaya çıkıyor. Vatandaşlarımızın kurallara uyması ile birlikte bu mümkün. Aynı zamanda 65 yaş üzeri 4 kişiden birisi aşısını olmadı. Bunların da yapılmasıyla beraber daha aşağıya gitmek mümkün; önce 50 bini, sonra 40 bini hedef belirlemek gerekiyor; ulaşılabilir hedefler seçmek gerekiyor ki onu gerçekleştirince devamında ona göre yol almak için.

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