Vivo Pad 5e'nin Aşırı Güçlü Bir İşlemci Kullandığı Ortaya Çıktı
Mobil teknoloji dünyasının önemli oyuncularından Vivo, düzenleyeceği lansmanla Vivo Pad 5e modelini tanıtacak. Tabletin güçlü işlemcisi dikkat çekiyor.
Tablet pazarında iddialı bir model daha piyasaya sürmeye hazırlanan Vivo'nun çalışmaları hakkında bilgiler sızdırıldı. Buna göre, Vivo Pad 5e'nin dikkat çekici teknik özelliklere sahip olduğu doğrulandı. Tablet segmentinde yüksek performans elde etmek isteyen kullanıcıların hoşuna gidecek olan bu modelde Snapdragon 8s Gen 3 işlemcisi yer alıyor.
Peki Vivo Pad 5e'nin diğer teknik özellikleri belli oldu mu? Fiyatı ne kadar olacak? İşte detaylar...
Vivo Pad 5e Teknik Özellikleri ve Fiyatı
Vivo Pad 5e'nin fiyatı ve çıkış tarihi henüz belli olmadı. Vivo, yakın zamanda gerçekleştireceği lansmanla birlikte Vivo Pad 5e'nin tüm teknik özelliklerini ve fiyat gibi diğer detayları netleştirecek. Şimdiye kadar ortaya çıkan sızıntılarla birlikte Vivo Pad 5e'nin bilinen teknik özellikleri şöyle:
- Snapdragon 8s Gen 3 işlemci
- 12.1 inç LCD 144Hz ekran
- 2800 x 1968 piksel çözünürlük
- 12 GB'a kadar RAM seçeneği
- 512GB'a kadar depolama seçeneği
- Android 14 tabanlı OriginOS 4 işletim sistemi
- 10.000mAh batarya
- 44W hızlı şarj desteği
- 8 MP + 5 MP kamera
- Altı hoparlörlü ses sistemi
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