Bedava 2 Aylık S Sport Plus ve 4 Aylık Amazon Prime Üyelik Dağıtılıyor!

Samsung kullanıcıları için kaçırılmayacak bir kampanya başladı. Kampanya doğrultusunda ilk iki ay ücretsiz S Sport Plus ve dört aylık Amazon Prime üyeliği dağıtılıyor. Peki, bu hizmetleri bedava almak için ne yapmak gerekiyor?

Ücretsiz S Sport Plus ve Amazon Prime Kodu Nasıl Alınır?

Samsung Members uygulamasına girin.

Hesabınıza giriş yapın.

Sayfayı aşağı doğru kaydırın.

Amazon Prime ve S Sport Plus butonlarına dokunun.

"Kuponu Görüntüle" seçeneğini seçin.

Bunu yaptığınızda ekranda kod yer alacaktır.

Ücretsiz S Sport Plus Kodu Nasıl Kullanılır?

S Sport Plus web sitesini ziyaret edin.

"Üye Ol" butonuna tıklayın.

Üyelik bilgilerinizi girin.

Herhangi bir paket seçimi yapmadan kampanya kodunu "Promosyon Kodu" kısmına girip S Sport Plus üyeliğiniz başlatın.

Ücretsiz S Amazon Prime Kodu Nasıl Kullanılır?