Bedava 2 Aylık S Sport Plus ve 4 Aylık Amazon Prime Üyelik Dağıtılıyor!
İlk iki ay ücretsiz S Sport Plus ve dört aylık Amazon Prime üyeliği sunan bir kampanya başladı. İşte bu iki hizmeti bedava kullanmanın adımları!
Samsung kullanıcıları için kaçırılmayacak bir kampanya başladı. Kampanya doğrultusunda ilk iki ay ücretsiz S Sport Plus ve dört aylık Amazon Prime üyeliği dağıtılıyor. Peki, bu hizmetleri bedava almak için ne yapmak gerekiyor?
Ücretsiz S Sport Plus ve Amazon Prime Kodu Nasıl Alınır?
- Samsung Members uygulamasına girin.
- Hesabınıza giriş yapın.
- Sayfayı aşağı doğru kaydırın.
- Amazon Prime ve S Sport Plus butonlarına dokunun.
- "Kuponu Görüntüle" seçeneğini seçin.
- Bunu yaptığınızda ekranda kod yer alacaktır.
Ücretsiz S Sport Plus Kodu Nasıl Kullanılır?
- S Sport Plus web sitesini ziyaret edin.
- "Üye Ol" butonuna tıklayın.
- Üyelik bilgilerinizi girin.
- Herhangi bir paket seçimi yapmadan kampanya kodunu "Promosyon Kodu" kısmına girip S Sport Plus üyeliğiniz başlatın.
Ücretsiz S Amazon Prime Kodu Nasıl Kullanılır?
- Amazon'un web sitesini ziyaret edin.
- Hesabınıza giriş yapın.
- Amazon Prime sayfasından kodu etkinleştirin.