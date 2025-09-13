vivo'dan Dev Bataryalı Ucuz Telefon! 6 GB RAM'i Var

Dev bataryaya sahip vivo Y31 5G tanıtıldı. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri belli oldu Uzun bir kullanım süresi sunması ve uygun fiyatlı olması ile dikkatleri üzerinde toplayan cihaz, 4 GB ve 6 GB RAM seçenekleri ile geliyor. Günlük kullanımlar için uygun olan vivo Y31 5G, çeşitli yapay zeka özelliklerinden yararlanmayı da sağlıyor.

vivo Y31 5G Özellikleri

Ekran: 6,68 inç LCD, 1608 × 720 piksel çözünürlük

6,68 inç LCD, 1608 × 720 piksel çözünürlük İşlemci: Snapdragon 4 Gen 2 (2x 2.2 GHz Cortex-A78, 6x 1.95 GHz Cortex-A55)

Snapdragon 4 Gen 2 (2x 2.2 GHz Cortex-A78, 6x 1.95 GHz Cortex-A55) İşletim Sistemi: Android 15 tabanlı Funtouch OS 15

Android 15 tabanlı Funtouch OS 15 Arka Kameralar: 50 MP (f/1.8) ve 0.08 MP (f/3.0)

50 MP (f/1.8) ve 0.08 MP (f/3.0) Ön Kamera: 8 MP (f/2.0)

8 MP (f/2.0) RAM: 4 GB / 6 GB

4 GB / 6 GB Depolama: 128 GB

128 GB Batarya: 6500 mAh, 44W kablolu hızlı şarj

6500 mAh, 44W kablolu hızlı şarj Sensörler: İvmeölçer, yakınlık sensörü

İvmeölçer, yakınlık sensörü Sertifikalar: IP68 + IP69 (su ve toz dayanıklılığı)

IP68 + IP69 (su ve toz dayanıklılığı) Bağlantı: Bluetooth 4.2, USB 2.0

Bluetooth 4.2, USB 2.0 Boyutlar ve Ağırlık: 8,39 mm kalınlık, 209 gram

6,68 inç büyüklüğündeki Vivo Y31 5G, LCD ekranda 1608 × 720 piksel piksel çözünürlük sunuyor. 8,39 mm kalınlığa ve 209 ağırlığına sahip telefon, son zamanların trend yapay zeka özellikleri arasında yer alan akıllı nesne kaldırma, Circle to Search gibi özelliklerden yararlanmanıza da olanak tanıyor.

Telefon, 4 nm gücünü üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 4 Gen 2 işlemcisinden alıyor. Bu işlemcide 2 adet 2.2 GHz Cortex-A78 ve 6 adet 1.95 GHz Cortex-A55 dahil olmak üzere toplamda 8 çekirdek mevcut. Bu işlemcinin vivo Y30 Pro ve vivo Y500'de de kullanıldığını belirtelim.

Android 15 tabanlı Funtouch OS 15 ile birlikte gelen telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram açıklığına sahip ana kamera ve 0.08 megapiksel çözünürlüğünde f/3.0 diyafram açıklığına sahip yardımcı lens bulunuyor. Ön tarafta ise 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığına sahip kamera yer alıyor.

Cihaz, 4 GB ve 6 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunuyor. Depolama tarafında ise 128 GB seçeneği mevcut. Telefonda 6500 mAh batarya kapasitesi ve 44W kablolu hızlı şarj desteği bulunuyor. Telefon dev batarya sayesinde uzun süreli kullanım imkânı elde etmenizi sağlıyor.

İvmeölçer, yakınlık sensörü gibi temel sensörlerle birlikte gelen telefonda IP68 + IP69 sertifikası mevcut. Bu sertifika, cihazın belirli bir seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olduğu anlamına geliyor. Telefonda ayrıca Bluetooth 4.2, USB 2.0 desteği de bulunuyor.

vivo Y31 5G Fiyatı