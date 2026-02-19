Dev Bataryalı vivo V70 Tanıtıldı! 90W Hızlı Şarj ve Dahası

vivo yeni bir akıllı telefon tanıttı. Bununla birlikte V70 isimli akıllı telefonun özellikleri, fiyatı ve tasarımı belli oldu. Kırmızı ve limon sarısı olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunan telefon çok şık bir görünüme sahip.Telefonda Qualcomm tarafından geliştirilen bir işlemci bulunuyor. Telefon ayrıca yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de öne çıkıyor.

vivo V70'in Özellikleri Neler?

Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Boyutu: 6,59 inç

6,59 inç Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Çözünürlüğü: 1260 x 2750 piksel

1260 x 2750 piksel Ekran Parlaklığı: 5000 nit

5000 nit Ekran Piksel Yoğunluğu: 459 PPI

459 PPI RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 256 GB

256 GB İşlemci: Snapdragon 7 Gen 4

Snapdragon 7 Gen 4 Ana Kamera: 50 MP

50 MP Telefoto Kamera: 50 MP

50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 8 MP

8 MP Ön Kamera: 50 MP

50 MP Batarya Kapasitesi: 6.500 mAh

6.500 mAh Hızlı Şarj: 90W

90W Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68 / IP69

IP68 / IP69 İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı OriginOS 6

6,59 inç ekran büyüklüğüne sahip olan vivo V70, AMOLED ekran üzerinde 1260 x 2750 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, 5000 nit maksimum parlaklık ve 459 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. 7,59 mm kalınlığında ve 194 gram ağırlığında olan akıllı telefonda ekran altı 3D ultrasonik parmak izi sensörü mevcut.

vivo V70 gücünü Snapdragon 7 Gen 4 işlemcisinden alacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci, bir adet 2.8 GHz Cortex-720, dört adet 2.4 GHz Cortex-720 ve üç adet 1.8 GHz Cortex-520 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Şık tasarıma sahip olan vivo V60'ta da aynı işlemci tercih edilmişti.

Android 16 tabanlı OriginOS 6 ile birlikte gelen akıllı telefonda 8 GB LPDDR5X RAM ve 256 GB UFS 4.1 depolama alanı bulunuyor. Akıllı telefon 6.500 mAh batarya kapasitesine sahip. Bu dev batarya, telefonun uzun pil ömrü sunmasını sağlıyor. Telefon ayrıca 90W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Akıllı telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.88 diyafram açıklığına sahip ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.65 diyafram açıklığına sahip telefoto kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamera mevcut. Ön yüzeyde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığına sahip kamera yer alıyor.

vivo V70'in Fiyatı Ne Kadar?

Çok şık bir görünüme sahip olan vivo V70'in 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü için 45 bin 999 rupi (22 bin 117 TL) fiyat etiketi belirlendi. 45 bin 999 rupi, 22 bin 117 TL'ye denk geliyor. Dolayısıyla telefon vergilerle birlikte 45 bin TL civarı fiyata sahip olabilir. Telefonun Türkiye'de ne kadar fiyata satılacağına dair resmî açıklama yapılmadığını belirtelim.