Vivo V60 Lite 5G Tanıtıldı: İşte Özellikleri
Vivo oyun performansına odaklanan uygun fiyatlı telefonlar ile karşımıza çıkmaya devam ediyor. Vivo V60 Lite 5G ile bu telefonlara bir yenisi daha eklendi.
⚡ Önemli Bilgiler
- Vivo, uygun fiyatlı 5G telefon arayanlar için V60 Lite 5G isimli yeni telefonunu tanıttı.
- Vivo V60 Lite 5G, gücünü Dimensity 7360 Turbo işlemciden alıyor. Bu çip 4 nm teknolojisiyle üretildi ve önceki modelden önemli ölçüde daha iyi bir performans sunuyor.
- Telefonun 6500 mAh kapasiteli büyük bataryası 90W hızında çok hızlı şarj edilebiliyor. Şirket, tam şarjla 12 saat PUBG oynanabileceğini veya 27 saatten fazla YouTube izlenebileceğini belirtiyor.
Bu yılın başlarında V50 Lite 5G modeli ile karşımıza çıkan Vivo öncesinde aynı modelin 4G versiyonunu piyasaya sürmüştü. Bu kez ters bir strateji izlemeye karar veren şirket ilk olarak 5G sürümüyle karşımıza çıktı. Bu kapsamda Vivo V60 Lite 5G özellikleri ve fiyatı ile karşınızdayız.
Vivo V60 Lite 5G Özellikleri ve Tasarımı
V60 Lite 5G gücünü Dimensity 7360 Turbo işlemciden alıyor. MediaTek tarafından kısa süre önce duyurulan bu işlemci aslında Dimensity 7300 ile neredeyse aynı; resmi teknik özellikler karşılaştırıldığında fark görülmüyor.
4 nm üretim süreciyle gelen işlemci, 4 adet 2,5 GHz Cortex-A78 ve 4 adet A55 çekirdeği, Mali-G615 MC2 GPU ve 655 NPU içeriyor. “Turbo” ibaresinin ne anlama geldiği net olmasa da, bu çip V50 Lite’taki Dimensity 6300’e göre kayda değer bir performans artışı sağlıyor.
Ekran tarafında da iyileştirmeler var. 6,77 inç OLED panel artık 10-bit renk desteğine ve HDR10+ sertifikasına sahip (Netflix ve Prime Video testleri yapılmış). 1080p+ çözünürlüklü bu ekran, 120 Hz yenileme hızı sunuyor. Yerini aldığı modelde olduğu gibi stereo hoparlörler de mevcut.
Vivo, telefonu 0,2 mm inceltmeyi başarmış; 7,59 mm kalınlığa sahip olan telefonun 6500 mAh kapasiteli bataryasını 90W hızında şarj edebiliyorsunuz. Şirketin paylaştığı rakamlara göre tam dolu bir batarya ile 12 saat PUBG oynanabiliyor veya 27 saatten fazla YouTube izlenebiliyor.
Ayrıca yalnızca 10 dakikalık şarj, %1 pil seviyesinden yaklaşık 6,6 saat YouTube izleyecek kadar enerji sağlayabiliyor. Vivo, V60 Lite’ı oyun odaklı bir telefon olarak konumlandırıyor. Bypass şarj, pil tasarrufu / performans modları ve yenileme hızı kontrolü gibi özellikler bu amaca hizmet ediyor.
50 Megapiksel çözünürlüğündeki IMX882 ana kameraya 8 Megapiksel 120 derece ultra geniş kamera eşlik ediyor. Vivo'nun halka flaş çözümüne de ev sahipliği yapan telefonun ön tarafında 32 Megapiksel çözünürlüğünde bir kamera bulunuyor.
Hem arka hem ön kamera ile 4K çözünürlükte video kaydı yapılabiliyor. V50 Lite modeli bu konuda Full HD ile sınırlıydı. 8 GB ve 12 GB RAM seçenekleri ile gelen telefonun dahili hafızası 256 GB seviyesinde. Vivo, Android 15 işletim sistemi ile kutudan çıkan bu telefon için “5 yıl sorunsuz kullanım” vaadinde bulunsa da bu, 5 büyük Android güncellemesi garantisi anlamına gelmiyor.
Keşke iyileştirilseydi denilebilecek bir diğer alan ise IP derecesi. Yeni model de selefi gibi IP65 suya ve toza dayanıklılık sunuyor. Yine de düşmeye karşı dayanıklılık (MIL-STD-810H testlerinden geçmiş) çoğu kullanıcı için daha önemli olabilir. Vivo V60 Lite 5G özellikleri resmi olarak açıklanmış olsa da henüz fiyatı ve çıkış tarihi paylaşılmadı.