vivo'dan Bütçe Dostu Amiral Gemisi! 200 MP Kamera ve Dahası

Piyasaya sürüleceği günün iple çekildiği vivo x300 tanıtıldı. Bununla birlikte şirketin yeni Android telefonunun tüm özellikleri ve fiyatı netlik kazandı. Yeni telefon, çok güçlü bir işlemci ve yüksek yenileme hızı da dahil olmak üzere birçok özelliği ile dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor.

vivo x300 Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,31 inç

6,31 inç Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Çözünürlüğü: 1216 x 2640 piksel

1216 x 2640 piksel Yenileme Hızı: 120 Hz

120 Hz İşlemci: Dimensity 9500 (3 nm)

Dimensity 9500 (3 nm) RAM Seçenekleri: 12 GB, 16 GB

12 GB, 16 GB Depolama Seçenekleri: 256 GB, 512 GB, 1 TB

256 GB, 512 GB, 1 TB İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı OriginOS 6

Android 16 tabanlı OriginOS 6 Batarya Kapasitesi: 6040 mAh

6040 mAh Kablolu Hızlı Şarj: 90W

90W Kablosuz Hızlı Şarj: 40W

40W Arka Kamera: 200 MP (f/1.68 diyafram) ana kamera, 50 MP (f/2.57 diyafram) telefoto kamera, 50 MP (f/2.0 diyafram) ultra geniş açılı kamera

200 MP (f/1.68 diyafram) ana kamera, 50 MP (f/2.57 diyafram) telefoto kamera, 50 MP (f/2.0 diyafram) ultra geniş açılı kamera Ön Kamera: 50 MP (f/2.0 diyafram)

6,31 inç ekran büyüklüğüne sahip olan vivo x300, AMOLED ekran üzerinde 1216 x 2640 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Bu yüksek yenileme hızı sayesinde telefonu kullanırken oldukça akıcı bir hissiyata kavuşuyorsunuz. Uygulama ve menüler arası geçiş de dahil olmak üzere birçok işlemde yüksek yenileme hızının farkını deneyimleyebiliyorsunuz.

Telefon, gücünü 3 nm üretim süreciyle geliştirilen Dimensity 9500 işlemcisinden alıyor. vivo x200 serisinin X200, X200 Pro ve X200 mini modellerinde ise Dimensity 9400 işlemcisi tercih edilmişti. Bu işlemcide bir adet 3.63 GHz Cortex-X925, üç adet 3.3 GHz Cortex-X4 ve dört adet 2.4 GHz Cortex-A720 dahil olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdeğin yer aldığını belirtelim.

Cihaz, 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği ile geliyor. Depolama tarafında ise 256 GB, 512 GB ve 1 TB seçenekleri mevcut. Kullanıcılar, telefonunda ne kadar yüksek boyuta sahip dosya ve uygulama barındıracağına bağlı olarak sunulan seçenekler arasından bir seçim yapabilir.

Android 16 tabanlı OriginOS 6 ile gelen vivo x300, 6040 mAh batarya kapasitesi sunuyor. Ayrıca 90W kablolu ve 40W kablosuz hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Bu batarya kapasitesi sayesinde cihazınızı şarj etmeden uzun bir süre kullanma imkânına sahip oluyorsunuz. Öte yandan hızlı şarj desteği sayesinde cihazınızı kısa sürede şarj etmeniz mümkün hâle geliyor.

Telefonun arka tarafında 200 megapiksel çözünürlüğünde f/1.68 diyafram açıklığına sahip ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.57 diyafram açıklığına sahip telefoto kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılığı kamera bulunuyor. Cihazın ön yüzeyinde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığına sahip bir kamera yer alıyor.

vivo x300 Fiyatı