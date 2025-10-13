16 GB RAM'li vivo x300 Pro Tanıtıldı! İşlemcisi Çok Güçlü

vivo x300 Pro tanıtıldı. Bu tanıtımla beraber vivo'nun yeni amiral gemisi telefonun özellikleri ve fiyatı belli oldu. Son derece şık bir tasarıma sahip olan Android telefon, güçlü işlemcisi ile verimliliğinizi üst düzeye çıkarırken yüksek batarya kapasitesi ile işlerinizin kesintiye uğramasını engelliyor.

vivo x300 Pro Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,78 inç

6,78 inç Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Çözünürlüğü: 1260 x 2800 piksel

1260 x 2800 piksel Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İşlemci: Dimensity 9500 (3 nm)

Dimensity 9500 (3 nm) RAM Seçenekleri: 12 GB, 16 GB

12 GB, 16 GB Depolama Seçenekleri: 256 GB, 512 GB, 1 TB

256 GB, 512 GB, 1 TB İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı OriginOS 6

Android 16 tabanlı OriginOS 6 Batarya Kapasitesi: 6510 mAh

6510 mAh Kablolu Hızlı Şarj: 90W

90W Kablosuz Hızlı Şarj: 40W

40W Arka Kamera: 50 MP (f/1.57) ana kamera, 200 MP (f/2.67) telefoto, 50 MP (f/2.0) geniş açılı

50 MP (f/1.57) ana kamera, 200 MP (f/2.67) telefoto, 50 MP (f/2.0) geniş açılı Ön Kamera: 50 MP (f/2.0)

6,78 inç ekran büyüklüğüne sahip olan vivo x300 Pro, AMOLED ekran üzerinde 1260 x 2800 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Bu cihazla elde ettiğiniz yenileme hızı sayesinde her kaydırma hareketiniz size çok daha akıcı hâle geliyor. İster menüler arasında gezin ister uygulamayı kapatın, tüm animasyonlarda bu farkı hissetmeniz mümkün.

Telefon, gücünü Dimensity 9500 işlemcisinden alıyor. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemcide bir adet adet 4.21GHz C1 Ultra çekirdeği, üç adet 3.5GHz C1 Premium çekirdeği ve dört adet 2.7GHz C1 Pro performans çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek bulunuyor. vivo x200 serisinin Pro modelinde ise Dimensity 9400 kullanılmıştı.

Android 16 tabanlı OriginOS 6 ile cihaz, 12 GB ve 16 GB RAM seçenekleri sunuyor. Depolama tarafındaysa 256 GB, 512 GB ve 1 TB seçenekleri yer alıyor. Bu depolama seçenekleri arasında telefonda ne kadar yüksek boyuta sahip dosya ve uygulama barındıracağınıza göre seçim yapabilirsiniz. Çok fazla dosyanız varsa 512 GB ve hatta 1 TB'lık depolama alanını düşünebilirsiniz.

vivo x300 Pro, 6510 mAh batarya kapasitesiyle birlikte geliyor. Cihaz, 90W kablolu ve 40W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini destekliyor. Yüksek batarya kapasitesi, size cihazınızı uzun bir süre şarj etmeden kullanma fırsatı sunuyor. Ayrıca hızlı şarj desteği ile telefonunuzu çok beklemeden şarj edebiliyorsunuz. Bu da size zamandan tasarruf ettiriyor.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.57 diyafram açıklığına sahip ana kamera, 200 megapiksel çözünürlüğünde f/2.67 diyafram açıklığına sahip telefoto kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığına sahip geniş açılı kamera bulunuyor. Telefonun ön yüzeyindeyse 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığına sahip bir kamera mevcut.

vivo x300 Pro Fiyatı