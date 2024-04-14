vivo T3X 5G, Ortalığı Kasıp Kavuracak: Batarya Kapasitesi Belli Oldu!

vivo T3X'in 17 Nisan'da piyasaya sürüleceği ve 6.000 mAh bir batarya ile geleceği söylentileri dolaşıyordu. vivo, X üzerinden yaptığı paylaşımla batarya kapasitesini doğruladı. Ancak, şarj hızını açıklamadı.

vivo daha önce T3X'in Snapdragon 6 Gen 1 Yonga Seti ile güçlendirileceğini ve 8 GB RAM ile 128 GB depolama alanına sahip olacağını doğrulamıştı, ancak henüz doğrulanmamış daha fazla seçenek de olabilir.

The all-new #vivoT3X is the multitasking partner you need with a 6000mAH Turbo Battery that never gives up on you, especially when you're in the zone to #GetSetTurbo!



Know more https://t.co/SrcvfjQaY6 pic.twitter.com/WakBHJGLof — vivo India (@Vivo_India) April 13, 2024

vivo T3X'in Tasarımı ve Özellikleri

vivo T3X ayrıca çift stereo hoparlör özelliğine sahip olacak ve Celestial Green ve Crimson Bliss olmak üzere iki renkte sunulacak. vivo T3X, 17 Nisan 2024’te Hindistan’daki kullanıcıların karşısına çıkacak. Türkiye pazarında ne zaman satışa çıkacağı henüz bilinmiyor.

Cihazın Teknik Özellikleri: