vivo T3X 5G, Ortalığı Kasıp Kavuracak: Batarya Kapasitesi Belli Oldu!

vivo T3X'in 17 Nisan'da piyasaya sürüleceği ve 6.000 mAh bir batarya ile geleceği söylentileri dolaşıyordu. vivo, X üzerinden yaptığı paylaşımla batarya kapasitesini doğruladı. Ancak, şarj hızını açıklamadı.

vivo daha önce T3X'in Snapdragon 6 Gen 1 Yonga Seti ile güçlendirileceğini ve 8 GB RAM ile 128 GB depolama alanına sahip olacağını doğrulamıştı, ancak henüz doğrulanmamış daha fazla seçenek de olabilir.

The all-new #vivoT3X is the multitasking partner you need with a 6000mAH Turbo Battery that never gives up on you, especially when you're in the zone to #GetSetTurbo!



Know more https://t.co/SrcvfjQaY6 pic.twitter.com/WakBHJGLof