iPhone'un Popüler Özelliğini Kopyalayan Bir Marka Daha Çıktı

Teknoloji devi Apple, 2023'de piyasaya sürdüğü iPhone 15 Pro serisinde "Aksiyon Düğmesi" adlı bir furya başlatmıştı. Mobil sektör standartlarını yeniden belirleyen Apple, rakiplerinin bu trendi takip etmesine engel olamadı. Önce OnePlus, Aksiyon Düğmesi fonksiyonuna sahip bir düğme tanıttı. Şimdi ise vivo benzer bir taktik izliyor.

vivo X Fold 5 Üç Farklı Fiziksel Tuş

Yakında X Fold 5 katlanabilir modelini tanıtmaya hazırlanan vivo, telefona üçüncü bir fiziksel düğme ekledi. Bu düğmenin fonksiyonu, kullanıcılar tarafından belirlenecek. Aksiyon tuşu için yazılımsal bir arayüz de bulunacak ve Apple'ın iOS ekosistemindeki ayarlar ekranına benzeyecek.

X Fold 5'in sızdırılan görüntülerinde klasik güç butonu içinde parmak izi okuyucusu olduğu da görülüyordu. Diğer fiziksel tuş ise ses ayarlamak için.

Kamerasıyla iPhone'u Bile Sollayacak

Yakın zamanda 30W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini destekleyeceği doğrulanan 6.000 mAh bataryalı X Fold 5'in kamerası da modelin inceliği kadar dikkat çekiyor.

50 megapiksellik Sony IMX921 sensörlü kamerasına optik görüntü sabitleme (OIS) teknolojisi ve yine 50 megapiksellik Sony IMX882 periskop telefoto lens eşlik ediyor. 20X'e kadar zoom yapabilen bu katlanabilir telefon, akıllı telefon fotoğrafçılığındaki dengeleri değiştirecek.

Normalde katlanabilir telefonların kamera performansı beklendiği gibi olmuyor, ancak vivo, bu konudaki iddiasını güçlü sensörler ve lenslerle güçlendiriyor.

vivo X Fold 5 Fiyatı Belli Mi?

Katlanabilir telefon pazarına yeni soluk getirecek olan vivo X Fold 5, önceki modellerden X Fold 3 Pro ile kıyaslandığında daha ucuz olacak. X Fold 3 Pro, 9.999 yuan karşılığında satılmıştı. Ülkemizde bu değer 54.849 TL'ye tekabül ediyor.

vivo X Fold 5, 25 Haziran 2025'te lansmana çıkacak. O zaman fiyatı da belli olacak.