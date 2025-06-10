vivo'dan Çok Ucuz Telefon! 6500 mAh Batarya ve 12 GB RAM'e Sahip

Geçtiğimiz haftalarda bütçe dostu Y10s Pro modelini tanıtan vivo, yeni bir telefon tanıttı. Y300c isimli telefon devasa batarya kapasitesi, yüksek yenileme hızı, 12 GB RAM ve daha birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplamayı başardı.

vivo Y300c Özellikleri

6,77 inç ekran büyüklüğüne sahip vivo Y300c, AMOLED ekran üzerinde 1080 x 2392 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. 199,9 gram ağırlığındaki telefon 163,57 x 76,18 x 7,79 mm boyutlarında.

Telefon gücünü MediaTek Dimensity 6300 işlemcisinden alıyor. 6 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci iki adet 2.4 GHz Cortex-A76 ve altı adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz çekirdek içeriyor.

Android 15 tabanlı OriginOS 5 ile birlikte gelen Y300c modelinde 12 GB LPDDR4X RAM bulunuyor. Depolama tarafında ise 256 GB ve 512 GB olmak üzere iki farklı seçenek mevcut. 6.500 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 44W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde derinlik kamerası yer alıyor. Ön yüzeyde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunuyor.

vivo Y300c Fiyatı