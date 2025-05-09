vivo'dan Dev Bataryalı Katlanabilir Telefon Geliyor! Özellikleri Sızdırıldı

Kısa süre önce Y300 GT modelini tanıtan vivo'nun yeni telefon üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre vivo X Fold 5 olarak isimlendirilen katlanabilir telefon devasa batarya kapasitesi, yüksek yenileme hızı ve daha birçok özelliğiyle öne çıkacak.

vivo X Fold 5'in Özellikleri Nasıl Olacak?

İddiaya göre 8,03 inç ekran büyüklüğüne sahip X Fold 5 modeli, AMOLED ekran üzerinde 2K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. 6,53 inç ekran büyüklüğündeki ikinci ekran, FHD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızına sahip olacak.

Telefonun katlanmamış hâli 4,3 mm, katlanmış hâli ise 9,33 mm kalınlığında olacak. 6.000 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 90W kablolu, 30W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini destekleyecek.

X Fold 5'in arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde Sony IMX921 ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde Sony IMX882 periskop telefoto kamera bulunacak. Ön yüzeyde ise 32 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak.

Katlanabilir telefonda 4 nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisi bulunacak. Bu işlemci bir adet 3.3 GHz Cortex-X4, üç adet 3.2 GHz Cortex-A720, iki adet 3.0 GHz Cortex-A720 ve iki adet 2.3 GHz Cortex-A520 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

Telefonun 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunacağı söyleniyor. Depolama tarafında ise 512 GB ve 1 TB seçenekleri olacak. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını belirtelim.

vivo X Fold 5 Ne Zaman Çıkacak?

vivo'nun yeni katlanabilir telefonu X Fold 5 modelinin 2025 yılının üçüncü çeyreğinde tanıtılması bekleniyor.