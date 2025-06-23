Minicik Telefona Amiral Gemisi Özelliklerini Sığdırdılar

Dikkat çekici amiral gemisi özelliklere sahip olan kompakt telefon vivo X200 FE, işin boyutta bitmediğini göstermeye geliyor. Premium segmentte rekabeti kızıştıracak olan bu yeni modelin özellikleri netlik kazandı. vivo X200 FE resmi olarak Tayvan'da duyuruldu. Yakın zamanda global pazarda boy göstermesi bekleniyor.

Kamerası, bataryası ve amiral gemisi yetenekleriyle işte vivo X200 FE özellikleri...

vivo X200 FE Özellikleri Doğrulandı

Kompakt kasa tasarımına sahip vivo X200 FE, kutudan Android 15 tabanlı Funtouch OS 15 arayüzüyle çıkıyor. Arka tarafta üçlü kamera sistemi bulunuyor. Ana kamera 50 MP çözünürlükte (IMX921 sensörü), f/1.88 diyafram açıklığına ve OIS (optik görüntü sabitleyici) desteğine sahip. Destekleyici olarak 1/2 inç boyutunda bir 50 MP periskop telefoto lens bulunuyor ve Zeiss optiklerle destekleniyor. Ön kamerası da 50 MP, ultra geniş açılı sensör ise 8 MP.

Gücünü MediaTek'in amiral gemisi yongası Dimensity 9300+'den alan vivo X200 FE'nin 6,500 mAh'lık silikon-karbon bataryası bulunuyor. 90W hızlı şarj desteğiyle sadece 57 dakikada tamamen şarj edilebiliyor. Yapılan testler 9,5 saat boyunca kesintisiz oyun performansı sunduğunu gösteriyor. Günlük kullanımda uzun pil ömrüyle farkını ortaya koyuyor.

Güçlü işlemciye 12 GB LPDDR5X RAM ve 512 GB UFS 3.1 depolama eşlik ediyor. Oyun ve video izleme gibi işlemleri ısınmadan ve performans sorunu yaşamadan gerçekleştirebileceğiniz gibi, 6.31 inçlik FHD+ çözünürlükte AMOLED 120Hz ekran sayesinde canlı görüntüler de elde edebiliyorsunuz.

Cihazın ölçüleri 150.83 x 71.76 x 7.99 mm olarak belirlenmiş ve sadece 186 gram ağırlığında. Ayrıca suya ve toza karşı IP68 ve IP69 sertifikalarına sahip.

vivo X200 FE Fiyatı ve Çıkış Yapacağı Pazarlar

Premium segmentin yeni gözdesi olmaya aday vivo X200 FE'nin çıkış tarihi veya fiyatına dair bir açıklama yapılmadı. Ancak bu telefonla benzer özellikler taşıyan diğer markalara baktığımızda 35-50 bin TL civarında bir fiyat etiketiyle çıkış yapabileceğini söyleyebiliriz. Tabii bu sadece bir tahmin. Zira benzer ekran boyutlarına, kameraya, şarj süresi ve kapasitesine sahip Poco F7 Pro, ülkemizde 35.000 TL'den satılıyor.

vivo X200 FE'nin Avrupa pazarlarına ne zaman çıkış yapacağı henüz belli değil. Öncelik Hindistan ve Tayvan pazarının olacak.