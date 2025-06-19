vivo'dan Aşırı İnce Katlanabilir Telefon Geliyor! Dev Bataryaya Sahip

Geçtiğimiz yılın mart ayında X Fold 3 ve X Fold 3 Pro'yu tanıtan vivo, yeni katlanabilir telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Uzun süredir beklenen X Fold 5 isimli katlanabilir telefonun batarya kapasitesi, ağırlığı ve kalınlığı belli oldu.

vivo X Fold 5'in Bataryası Kaç mAh Olacak?

vivo'da yönetici olan Han Boxiao, sosyal medya platformu Weibo üzerinden X Fold 5'e dair önemli bilgiler paylaştı. Bu paylaşıma göre X Fold 5 6000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. X Fold 3 Pro'da 5700 mAh batarya kapasitesi tercih edilmişti.

X Fold 5'in X Fold 3 Pro'dan yaklaşık 2 mm daha ince ve 20 gram daha hafif olacağı belirtildi. Bu, X Fold 5'in katlanmış hâlinin 9,2 mm, katlanmamış hâlinin ise 5 mm'nin altında olacağı anlamına geliyor. Yeni telefon ayrıca 216 gram ağırlığında olacak.

vivo X Fold 5'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre 8,03 inç ekran büyüklüğüne sahip X Fold 5 modeli, AMOLED ekran üzerinde 2K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. 6,53 inç ekran büyüklüğündeki ikinci ekran, FHD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızına sahip olacak.

X Fold 5'in arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde Sony IMX921 ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde Sony IMX882 periskop telefoto kamera bulunacak. Ön yüzeyde ise 20 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak.

Telefonda Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisi bulunacak. Bu işlemci bir adet 3.3 GHz Cortex-X4, üç adet 3.2 GHz Cortex-A720, iki adet 3.0 GHz Cortex-A720 ve iki adet 2.3 GHz Cortex-A520 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

Telefonun 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunacağı söyleniyor. Depolama tarafında ise 512 GB ve 1 TB seçenekleri olacak. Peki, vivo X Fold 5'in fiyatı ne kadar olacak?

vivo X Fold 5 Fiyatı Ne Kadar Olacak?

En iyi katlanabilir telefonlar arasına katılmaya hazırlanan vivo X Fold 5'in 1.636 dolar (64.454 TL) fiyat etiketiyle satışa sunulacağı iddia edildi. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını belirtelim.

vivo X Fold 5 Ne Zaman Tanıtılacak?

vivo X Fold 5, 25 Haziran 2025 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri ve fiyatı belli olacak. Serinin önceki modelleri vivo X Fold 3 Pro ve X Fold 3 geçtiğimiz yılın mart ayında tanıtılmıştı.