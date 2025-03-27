POCO F7 Pro ve F7 Ultra Tanıtıldı! İşte Türkiye Fiyatı ve Özellikleri

Xiaomi'nin alt markası POCO, uygun fiyatlı akıllı telefon ailesini genişletmeye devam ediyor. Bu doğrultuda şirketin son hamlesi ise fiyatı ve özellikleriyle adeta göz dolduran POCO F7 Pro ve POCO F7 Ultra oldu. Her ikisi de amiral gemisi özelliklerine sahip olan bu iki telefon, Tamindir olarak bizim de katıldığımız Singapur'daki özel bir etkinlikte tanıtıldı. İşte F7 Pro ve F7 Ultra'nın özellikleri ve Türkiye fiyatı!

POCO F7 Ultra Özellikleri ve Türkiye Fiyatı

POCO'nun uygun fiyatlı amiral gemisi modellerinin en yenisi olan F7 Ultra, gücünü Qualcomm'un Snapdragon 8 Elite işlemcisinden alıyor. Söz konusu CPU daha önce Xiaomi 15 Ultra, Galaxy S25 Ultra ve OnePlus 13 gibi modellerde de karşımıza çıkmıştı. Buna 12 ve 16 GB LPDDR5X RAM seçenekleri eşlik ederken, UFS 4.1 teknolojisini destekleyen 256 GB ve 512 GB depolama seçenekleri de mevcut.

Ekran tarafında da iddialı olan POCO F7 Ultra, 6,67 inç büyüklüğünde 120Hz ekran tazeleme hızını destekleyen 2K (3200x1440) AMOLED bir panel ile geliyor. POCO Shield Glass ile korunan bu dayanıklı ekran, 526 ppi değerine ve 3200 nits maksimum parlaklığa sahip.

Arka tarafta üçlü bir kamera dizilimi ile gelen POCO F7 Ultra, bu kategoride de amiral gemisi unvanını hak ettiğini kanıtlıyor. 50 megapiksel f/1.6 OIS destekli ana kamera ile gelen telefonda ayrıca yine OIS destekli 50 megapiksel f/2.0 telefoto kamera ve 32 megapiksel f/2.2 ultra geniş açılı kamera yer alıyor.

Telefonun önünde ise 32 megapiksellik ön kamera mevcut. Cihazın 5300 mAh büyüklüğündeki bataryası ise 120W HyperCharge ile kablolu ve 50W wireless HyperCharge ile kablosuz şarjda 100 bin TL'lik telefonlarda bile göremeyeceğiniz bir deneyim sunuyor. Ürünün Türkiye fiyatı ise şu şekilde:

POCO F7 Ultra (16+512 GB): 47.999 TL Early Bird Fırsatı: 43.999 TL



Eğer ürünün tasarımını ve genel performansını da merak ediyorsanız, Tamindir editörü Osman Furkan Şahin sizin için bir ilk bakış videosu hazırladı. İşte o video:

POCO F7 Pro Özellikleri ve Türkiye Fiyatı

Eğer POCO F7 Ultra sizi özellikleriyle çekmeyi başarsa da fiyatıyla biraz da olsa üzdüyse hiç endişelenmeyin. Çünkü POCO'nun Singapur'daki ikinci sürprizi olan POCO F7 Pro fiyat konusunda çok daha iddialı. Telefon gücünü tıpkı büyük abisi gibi Qualcomm'un amiral gemisi işlemcilerinden birinden alsa da model konusunda biraz ayrışıyor.

POCO F7 Pro, fiyat/performans dengesini korumak için geçtiğimiz yıl çıkan Xiaomi 14 Ultra ve Samsung Galaxy S24 Ultra gibi modellerden de aşina olduğumuz Snapdragon 8 Gen 3'ü kullanıyor. Ancak buradaki geçen yıl ifadesi sizi şaşırtmasın. 8 Gen 3, günümüz standartlarında performansıyla en iyi telefonlara bile meydan okuyor.

Yine 12 GB LPDDR5X RAM'in eşlik ettiği POCO F7 Pro, 256 ve 512 GB UFS 4.1 depolama seçeneklerine sahip. Kamera tarafına baktığımızda ise ikili bir dizilimin bizleri karşıladığını görüyoruz. Bunlar; 50 megapiksel f/1.6 ana kamera ve 8 megapiksel f/2.2 geniş açılı kamera. Ön tarafta ise 20 megapiksel ön kamera mevcut.

6000 mAh büyüklüğünde bir batarya ile gelen POCO F7 Pro, 90W hızındaki HyperCharge teknolojisini kullanıyor. Her ne kadar bu POCO F7 Ultra'daki 120W'ın gerisinde olsa da hala piyasadaki 100 bin TL'lik rakiplerinden daha önde bir hız.

POCO F7 Pro (12+512 GB): 34.999 TL Early Bird Sipariş Fırsatı: 31.999 TL

POCO F7 Pro (12+256 GB): 32.999 TL Ön Sipariş Fırsatı: 29.999 TL



Belirtmekte fayda var ki her iki telefon için de ön sipariş tarihleri 27 Mart - 6 Nisan olarak belirlendi. Genel siparişler 7 Nisan'da başlayacakken, 27 Mart - 13 Nisan tarihleri arasındaki Early Bird fırsatı ile indirimli fiyatlardan faydalanmak mümkün.