vivo'dan Çok Ucuz Telefon Geliyor: 6000 mAh Batarya ve Dahası!

Geçtiğimiz günlerde güçlü donanımıyla öne çıkan vivo T4 Ultra modelini tanıtan vivo, yeni bir telefon tanıtmaya hazırlanıyor. vivo T4 Lite 5G isimli telefonun özellikleri ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre yeni telefon devasa batarya kapasitesi ile gelecek.

vivo T4 Lite 5G'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

İddiaya göre vivo T4 Lite 5G modeli gücünü Dimensity 6300 işlemcisinden alacak. 6 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci iki adet 2.4 GHz Cortex-A76 ve altı adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz çekirdek içeriyor.

Geçtiğimiz yılın haziran ayında tanıtılan vivo T3 Lite modelinde de aynı işlemci tercih edilmişti. T4 Lite modelinde 6.000 mAh batarya kapasitesi yer alacak. Büyük batarya kapasitesine rağmen telefonun çok ince olacağı söyleniyor.

6,56 inç ekran büyüklüğüne sahip telefonun IPS LCD ekran üzerinde 90Hz yenileme hızı sunması bekleniyor. RAM tarafında 4 GB ve 6 GB seçeneklerinin sunulacağı tahmin ediliyor. Peki, vivo T4 Lite 5G'nin fiyatı ne kadar olacak?

vivo T4 Lite 5G Fiyatı Ne Kadar Olacak?

vivo T4 Lite 5G isimli telefonun 10.000 Hindistan rupisi (4.592 TL) başlangıç fiyat etiketine sahip olacağı iddia edildi.

vivo T4 Lite 5G Ne Zaman Tanıtılacak?

vivo T4 Lite 5G'nin haziran ayının son haftasında tanıtılması bekleniyor. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını belirtelim.