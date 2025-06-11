vivo'dan 12 GB RAM'li Bütçe Dostu Telefon! 90W Hızlı Şarj ve Dahası

Geçtiğimiz haftalarda 6000 mAh bataryalı ucuz telefon Y10s Pro modelini tanıtan vivo, yeni bir telefon tanıttı. T4 Ultra isimli yeni telefon 90W hızlı şarj desteği, devasa batarya kapasitesi, çok güçlü işlemci ve 12 GB RAM dahil birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplamayı başardı.

vivo T4 Ultra Özellikleri

6,78 inç ekran büyüklüğüne sahip vivo T4 Ultra, AMOLED ekran üzerinde 1260 x 2800 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 460 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. Android 15 tabanlı Funtouch OS 15 ile birlikte gelen telefonda çift SIM desteği mevcut.

Telefon gücünü Dimensity 9300+ işlemcisinden alıyor. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemcide bir adet 3.4 GHz Cortex-X4, üç adet 2.85 GHz Cortex-X4 ve dört adet 2.0 GHz Cortex-A720 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek bulunuyor.

T4 Ultra modeli 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı LPDDR5 RAM seçeneği sunuyor. Depolama tarafında ise 256 GB ve 512 GB UFS 3.1 seçenekleri mevcut. 5.500 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 90W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.88 diyafram değerine sahip Sony IMX 921 ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.55 diyafram değerine sahip Sony IMX882 3x periskop kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram değerine sahip ultra geniş açılı kamera yer alıyor.

Telefonda 32 megapiksel çözünürlüğünde f/2.45 diyafram değerine sahip kamera bulunuyor. Ekran altı parmak izi sensörünün yer aldığı telefonda stereo hoparlörler mevcut. Peki, vivo T4 Ultra'nın fiyatı ne kadar?

vivo T4 Ultra Fiyatı