Togg Avrupa'ya Açılıyor! Peki Togg Avrupa Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg, Avrupa pazarına açılmak için artık gün sayıyor diyebiliriz. Konuyla ilgili olarak ciddi yatırımlar yapan marka ilk sinyalleri de vermeye başladı. Togg, Avrupa pazarında büyük bir saygınlığı olan Münih Otomobil Fuarı'na (IAA Mobility) katılacak. Peki Togg Avrupa fiyatı ne olacak? İşte konuyla ilgili detaylar...

Togg Avrupa Fiyatı Ne Kadar Olacak? Münih Otomobil Fuarı'na Katılıyor!

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg, Avrupa pazarına açılmak için artık gün sayıyor. Konuyla ilgili olarak markanın çalışmaları olduğu geçtiğimiz dönemlerde bildirilmişti. Bu noktada yapılan açıklamalara ek olarak yönetim kurulundaki isimlerden ve ortaklık yapısına sahip firmalardan da çeşitli aksiyonlar alınmıştı. Togg artık yoluna ciddi adımlar ile devam ediyor.

Togg, ilk kez bir otomobil fuarına katılıyor‼️



– Yerli marka Münih Otomobil Fuarı’nda sahneye çıkıyor –



Togg, bugüne kadar sadece teknoloji odaklı etkinliklerde boy gösterdi. Ancak bu yıl çizgisini değiştiriyor ve ilk kez bir otomobil fuarına katılmaya hazırlanıyor: 2025 Münih… https://t.co/Oeg1nN5RUj pic.twitter.com/qp0dcMRFmB — Emre Özpeynirci (@eozpeynirci) July 9, 2025

Bu adımların en büyüklerinden biriyse önümüzdeki günlerde atılacak. Türkiye'nin yerli otomobili Münih Otomobil Fuarı'nda (IAA Mobility) görücüye çıkacak. Bir dönem Frankfurt'ta yapılan etkinlik özellikle Alman otomotiv devlerinin kalesi olarak görülüyor. Zira bu etkinlikte Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW gibi pek çok farklı Alman markası yeni modellerini tanıtıyor ve gelecek konseptleri hakkında fikir veriyor.

Togg'un katılacağı ilk otomobil fuarının da Münih olması markanın Avrupa pazarına açılması noktasında büyük sinyaller veriyor diyebiliriz. Münih'te fuarı ziyaret edecek olan okurlarımız Togg standını ziyaret etmek isterlerse kapalı alanda A2 Salonu'nda, açık alanda ise Münih'in ikonik Königsplatz Meydanı'nda yerli otomobili yakından inceleyebilecekler.

Togg Avrupa Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Türkiye'nin yerli ve elektrikli otomobili Togg Avrupa pazarına açılmaya hazırlanırken en çok merak edilen konulardan biri de fiyatı oluyor. 2025 yılı Temmuz ayı itibarıyla TOGG T10X modelinin Avrupa satış fiyatının versiyona göre 35 bin ila 43 bin euro arasında olması bekleniyor.

Bu fiyatlandırma özellikle giriş seviyesi V1 RWD standart menzil versiyonu için geçerli olacakken uzun menzilli ve ileri teknolojiye sahip V2 donanım seviyeleri daha yüksek bir fiyatla satışa çıkabilir. Almanya, Fransa, Hollanda gibi pazarlarda vergi ve teşvik farkları da nihai fiyatı etkileyecek. Togg'un Avrupa fiyat politikası rakipleri olan Volkswagen ID.4, Peugeot e-3008 ve Tesla Model Y gibi modellerle rekabet edecek şekilde şekillendirilecek.

Türkiye'deki üretim avantajı sayesinde fiyat/performans dengesini koruması beklenen Togg Avrupa'da elektrikli SUV segmentinde uygun fiyatlı ve teknolojik bir alternatif olarak konumlanmak istiyor. Eğer teşviklerden yararlanılırsa bazı ülkelerde Togg'un nihai satış fiyatı 30 bin euro seviyesine kadar gerileyebilir.