Volkswagen ID. Cross'un 27.995 Euro Fiyatla Siparişe Açıldı! Türkiye'de 2 Katına Satılacak

Volkswagen, elektrikli küçük SUV modeli ID. Cross'un 37 kWh bataryalı sürümünü 19 Ekim 2026'da Almanya'da ön satışa çıkardı. 27.995 euroluk başlangıç fiyatıyla gelen Volkswagen ID. Cross 37 kWh, modelin yeni giriş seçeneği oluyor. Şirket bu sürümü daha çok şehir içinde ve işe gidip gelirken kullanacak sürücülere öneriyor.

Volkswagen ID. Cross 37 kWh Kaç Euro?

Volkswagen'in bültenine göre 85 kW, yani 116 beygir gücü (PS) üreten ID. Cross Trend'in Almanya fiyatı 27.995 euro. Bu da güncel kur ile birlikte 1 milyon 557 bin TL'ye denk geliyor. Türkiye'deki vergiler ve lojistik giderleri hesaba katılmadığı için bu rakam olası bir Türkiye fiyatı sayılmamalı. Şirket temmuzdaki dünya prömiyerinde ID. Cross için yaklaşık 28 bin euroluk bir giriş fiyatı öngörmüştü.

99 kW, yani 135 PS güç üreten motor Life ve Style donanımlarla birlikte geliyor. Volkswagen bu 2 donanımın 37 kWh'lik fiyatlarını bültende paylaşmadı. 155 kW'lık en güçlü motor yalnızca 52 kWh'lik bataryayla sunuluyor; bültendeki bütün rakamlar Alman pazarına ait.

ID. Cross yeni sürümüyle de 25 bin euronun altına inmiyor. Volkswagen'in bu sınırın altında kalan elektrikli modeli, Almanya'da 24.995 eurodan satılan ID. Polo Trend. Volkswagen'in elektrikli modeller için geliştirdiği MEB+ platformunu kullanan ID. Polo'nun teknik özellikleri geçen aralıkta belli olmuştu. İki modelin giriş fiyatları arasında 3.000 euro fark var. Markanın daha da ucuz modeli olarak 2027'de yaklaşık 20 bin euroluk ID. Every1 bekleniyor.

37 kWh'lik Batarya Kaç Km Menzil Sunuyor?

ID. Cross'un yeni bataryası lityum demir fosfat (LFP) kimyasını kullanıyor ve net 37 kWh kapasiteye sahip. Volkswagen'e göre sürüm, Dünya Genelinde Uyumlaştırılmış Hafif Taşıt Test Prosedürü (WLTP) ölçümünde 324 km'ye kadar menzil sunuyor; en yüksek değer 85 kW'lık Trend'e ait. Şirketin temmuzdaki teknik özetinde aynı batarya için 316 km yazıyordu, farkın nedenini Volkswagen paylaşmadı.

Doğru akım (DC) şarj standart olarak geliyor ve 90 kW'a kadar çıkıyor. Batarya bu güçte yüzde 10'dan 80'e yaklaşık 23 dakikada doluyor, alternatif akım (AC) şarj gücü 11 kW. Azami hız 85 ve 99 kW'lık motorların ikisinde de 160 km/s; temmuzdaki belgede bu değer 150 km/s'ydi. Nikel-manganez-kobalt (NMC) kimyalı 52 kWh'lik batarya ise 427 km'ye kadar menzil ve 105 kW DC şarj sunuyor.

Trend Donanımda Neler Var?

Volkswagen'e göre en uygun fiyatlı Trend donanımda ön ve arka park mesafe sensörleri ile telefonu multimedya ekranına bağlayan App Connect standart. Üst donanımlarda ve opsiyon listesinde Connected Travel Assist sürüş asistanı, Harman Kardon ses sistemi, panoramik cam tavan ve masaj fonksiyonlu, 12 yönlü elektrikli koltuklar bulunuyor.

Volkswagen'in T-Cross'un elektrikli karşılığı olarak konumladığı ID. Cross, 4.153 mm uzunluğunda. Modelin bagajı 475 litre, arka koltuklar katlandığında 1.340 litreye çıkıyor ve ön kaputun altında 25 litrelik ek bir bölme var. Önden çekişli model harici cihazlara 3,6 kW'a kadar elektrik verebiliyor ve 18 Eylül 2026'dan beri İspanya'daki Pamplona fabrikasında üretiliyor.

ID. Cross Türkiye'ye Ne Zaman Gelecek?

ID. Cross Türkiye'de satılmıyor ve Volkswagen modelin Türkiye'ye geliş tarihini resmi olarak açıklamadı. Doğuş Otomotiv bünyesinde Volkswagen binek markasının genel müdürü olan Giovanni Gino Bottaro, Aralık 2025'te ID. Polo ve ID. Cross'u dünyadaki satışla aynı dönemde Türkiye'ye getirmeyi planladıklarını söylemişti. Temmuz 2026'daki yerli haberler modelin Türkiye'ye 2027'nin ikinci çeyreğinde gelmesinin beklendiğini yazdı; bu takvim resmi olarak doğrulanmadı. 37 kWh'lik sürümün Türkiye'ye gelip gelmeyeceği de belli değil.

Volkswagen'in Türkiye'de satılan elektrikli binek modelleri ID.4 ve ID.7. Markanın Ekim 2026 fiyat listesine göre 125 kW güç üreten ID.4 Pure 3.126.150 TL'ye, 210 kW'lık ID.7 Pro S de 4.415.150 TL'ye satılıyor. Listedeki 2 model de 2025 model yılına ait.

Editörün Yorumu

Türkiye açısından 37 kWh'lik sürümün en önemli yanı güç değerleri. 85 ve 99 kW, Özel Tüketim Vergisi'ndeki (ÖTV) 160 kW sınırının altında kaldığı için Volkswagen bu sürümü getirirse ÖTV matrahı 1 milyon 650 bin TL'yi aşmadığı sürece yüzde 25'lik dilime girer. Ne var ki Türkiye fiyatı açıklanmadan dilim kesinleşmez; şehirlerarası yolu sık kullananlara da 103 km fazla menzil sunan 52 kWh'lik sürümü öneririm.