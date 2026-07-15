Volkswagen'den Ucuz Elektrikli SUV: ID. Cross

Son dönemde içten çıkarma yapacağı, bazı fabrikalarını kapatacağı ve model sayısını azaltacağı konuşulan Volkswagen diğer yandan elektrikli model gamını genişletmeye devam ediyor. Elektrikli SUV pazarının genişlemesine kayıtsız kalamayan Volkswagen, yeni ID. Cross modelini tanıttı. Yeni model uygun fiyatı ve kullanışlılığı ile öne çıkıyor.

Volkswagen ID. Cross'un Nasıl Bir Tasarımı Var?

Yakın zamanda tanıtılan Volkswagen ID. Polo ile platform kardeşi olan ID. Cross yerden yüksek yapısı ile hatchback kardeşinden ayrılıyor. 4.153 mm uzunluğa, 1.974 mm genişliğe ve 1.581 mm yüksekliğe sahip olan araç, 2.601 mm dingil mesafesini ID. Polo ile paylaşıyor. Boyutları ile B SUV segmentindeki rakiplerinin karşısına çıkcak olan ID. Cross, Volkswagen'in elektrikli otomobillerinde kullandığı tasarım felsefesini izliyor.

ID. Polo'nun yerden yüksek kardeşi olan ID. Cross ön bölümde birbirine LED bir şerit ile bağlanan aydınlatma elemanlarına sahip. Aracın farlarının ortasında ise ışıklı VW logosu yer alıyor. Oldukça sade bir ön yüze sahip olan araçta ön tamponda yer alan korumalık ise ID. Cross'un SUV karakterini ortaya koyuyor.

Yan bölümde ise alt tarafı boydan boya uzanan plastik eklentiler ile yine aracın SUV karakteri vurgulanmaya çalışılıyor. SUV modelin C sütunundaki gövde rengi üç şerit ID. Cross'un yan cepheden hemen tanınmasını sağlıyor. Arka bölümde de sade ve şık br tasarım tercih eden Alman üretici, bu bölümde boydan boya uzanan LED stop lambaları tercih etmiş. Arka tamponda da yine metal görünümlü tampon korumalığı yer alıyor.

ID. Cross'un İç Mekan Tasarımı Nasıl?

Kokpitte ID. Polo'dan tanıdığımız bir düzen bizleri karşılıyor. 12,9 inçlik bilgi-eğlence sistemi ekranı ve 10,25 inçlik dijital gösterge paneline iki kollu yeni bir direksiyon simidi eşlik ediyor. ID. Cross modelinin dijital gösterge panelinin ilk nesil Golf'ü hatırlatacak şekilde konfigüre edilebildiğini de söylemeden geçmeyelim. Ayrıca hem direksiyon üzerinde hem de dokunmatik ekranın altında iklimlendirme elemanları ve ses ayarı için bolca fiziksel tuşa yer verilmiş.

ID.Cross'un en dikkat çekici özelliği ise hiç kuşkusuz yükleme alanı olacak. Elektrikli SUV model boyutlarından beklenmeyece şekilde 475 litrelik bagaj hacmi sunuyor. Bunun yanı sıra aracın kaputunun altında 25 litrelik bir yükleme alanı daha bulunuyor. Kullanıcılar bu bölmede elektrikli aracın şarj kablosunun yanı sıra daha küçük eşyalarını yerleştirebilecek. Şarj kablosundan bahsetmişken, 3,6 kW'a kadar olan elektrikli eşyaları VW ID. Cross ile şarj etmek mümkün.

Volkswagen ID. Cross'un Gücü ve Menzili Ne Kadar?

Volkswagen yeni SUV modelini ön aks üzerine konumlandırılan 3 farklı elektrikli motor ile sunuyor. SUV modelde ayrıca iki farklı batarya seçeneği bulunuyor. Yeni model giriş seviyesinde 115 beygir güç ve 37 kWh'lik LFP (lityum-demir-fosfat) batarya ile sunuluyor. Bu versiyonun menzili 315 kilometre olarak açıklandı.

SUV modelde sunulan 135 ve 211 beygirlik diğer iki versiyon ise 52 kWh'lik NMC (Nikel-manganez-kobalt) batarya ile sunuluyor. Büyük bataryalı versiyonun maksimum menzili ise 436 kilometre olarak açıklandı. Yeni SUV modelde küçük batarya 90 kW DC şarj ile yüzden 10'dan yüzde 80'e kadar 23 dakikada şarj olabiliyor. Daha büyük NMC batarya ise aynı oranda şarj olmak içi 105 kW DC şarj ile 24 dakikaya ihtiyaç duyuyor.

Volkswagen ID. Cross'un Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Volkwagen ID. Cross, Almanya'da giriş seviyesinde yaklaşık 29 bin euroluk (yaklaşık 1 milyon 580 bin TL) bir fiyat etiketine sahip. Aracın en güçlü motoru ve bataryası tercih edildiğinde ise bu miktar 36 bin 525 euro ( yaklaşık 1 milyon 960 bin TL) oluyor. Ülkemizde de sunulması beklenen aracın giriş fiyatının 2 milyon 200 bin TL civarında olmasını bekleyebiliriz.

Editörün Yorumu

Vokswagen ID. Cross özellikle 135 beygirlik motoru ve 52 kWh'lik bataryası ile oldukça dikkat çekici bir SUV model olabilir. Bu sayede yeterli güç sunabilen araç, aynı zamanda boyutlarına göre iyi bir menzil seviyesine ulaşabilir. Tasarımı ve geniş bagaj hacmiyle de öne çıkmasını beklediğim ID. Cross, Volkswagen'in en çok satan SUV modeli olmaya aday görünüyor. Yeni SUV modelin ülkemizde başarılı olması için ise agresif bir fiyat politikasına ihtiyacı var.