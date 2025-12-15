Elektriklendi: Volkswagen ID. Polo Teknik Özellikleri Belli Oldu!

Volkswagen, efsaneleşmiş hatchback modeli Polo'yu yeni yüzüyle tüketicilere sunmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda elektrikli dönüşüm geçiren yeni model kullanıcılara uygun fiyatlı elektrikli Volkswagen deneyimi yaşatmayı hedefliyor. Peki yeni elektrikli Polo tüketicilere neler sunuyor? İşte Volkswagen ID. Polo teknik özellikleri ve detaylar...

Volkswagen ID. Polo Teknik Özellikleri!

Alman otomobil markası Volkswagen, elektrikli dönüşüm çağını yakalamak adına yeni modellerini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bu kapsamda en çok merak edilen modellerden biri de elektrikli Polo. Geçtiğimiz günlerde ön tanıtımı yapılan modelin adı ID. Polo olarak belirlendi.

Yeni model markanın yeni MEB+ platformu üzerinde yükselecek ve tamamen elektrikli bir yapı sunacak. Volkswagen Almanya için başlangıç fiyatını 25 bin euro seviyesinde konumlandırmış durumda. Nisan ayında Avrupa’da satışa sunulması planlanan ID. Polo’nun Türkiye’ye gelişinin ise yıl sonunu bulabileceği ifade ediliyor.

Üretim tarafında ise adres İspanya olarak belirlendi. Boyutlara baktığımızdaysa ID. Polo selefine kıyasla ciddi bir artışla geliyor. 4 bin 53 mm uzunluğa sahip olacak modelin aks mesafesi 2 bin 600 mm olarak açıklanıyor. Bu ölçüler,özellikle arka diz mesafesi ve genel kabin ferahlığı açısından önemli bir kazanım anlamına geliyor.

İç mekânda 10,25 inçlik dijital gösterge paneli ve 13 inçlik bilgi-eğlence ekranı yer alacak. Volkswagen’in son dönemde eleştirilen dokunmatik odaklı yaklaşımından geri adım attığı ve ID. Polo’da fiziksel tuşlara yeniden yer verileceği de doğrulanmış durumda.

Aerodinamik tarafta yeni ise yeni ID. Polo 0.264'lük sürtünme katsayısı ile sınıfındaki en iyi sonuçları sunuyor. Elektrikli Polo'nun kalbinde ise APP290 elektromotor ile geliyor. Yeni Polo üç farklı motor gücü seviyesi ile tüketicilere sunulacak. Bu seçenekler sırasıyla 85 kW (116 hp), 99 kW (135 hp), 155 kW (211 hp) olarak belirlendi.

Bir de bunlara ek olarak 166 kW (226 hp) güç üretecek GTI versiyonunda yolda olduğu bildiriliyor. Menzil kısmındaysa giriş ve orta seviye motor seçenekleri 37 kWh bataryaya ve yani 300 kilometre menzile sahip olacak. En güçlü 155 kW versiyon ve GTI versiyonu ise 52 kWh bataryaya ve 450 kilometre menzile sahip olacak.

Şarj noktasındaysa yeni ID. Polo batarya boyutuna göre 90 kW ve 130 kW DC hızlı şarj desteğine sahip olacak. Yüzde 10'dan 80'e şarj süresi 30 dakikanın altında kalacak. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...