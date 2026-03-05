T-Cross Elektrikleniyor: Volkswagen ID.Cross Ortaya Çıktı!

Volkswagen'in sevilen modeli T-Cross elektriklenerek geleceğe yönelik ilk adımını atıyor. Bu kapsamda Türkiye'de en çok satılan modelleri de kapsayan yenilenme hareketi ID.Polo'dan sonra T-Cross'a da uğradı. Yenilenen T-Cross elektrikli motoru ve yeni tasarımsal özellikleri ile göz dolduruyor. Peki Volkswagen ID.Cross teknik özellikleri neler? İşte konuyla ilgili detaylar...

Volkswagen T-Cross Elektrikli Oluyor: İşte Yeni ID. Cross!

Volkswagen’in elektrikli araç ailesi büyümeye devam ederken markanın popüler modellerinden biri için de önemli bir gelişme ortaya çıktı. Türkiye’de özellikle kompakt SUV segmentinde oldukça sevilen Volkswagen T-Cross’un tamamen elektrikli versiyonu olacak yeni model gündeme geldi.

Volkswagen’in geçtiğimiz yıl eylül ayında ilk kez gösterdiği ID.Cross konsepti, markanın kompakt elektrikli SUV segmentindeki yeni oyuncusu olacak. Paylaşılan hafif kamuflajlı fotoğraflar aracın tasarımının büyük ölçüde üretim versiyonuna yakın olduğunu ortaya koyuyor. Yaklaşık 4 bin 161 mm uzunluğa sahip olması beklenen model, boyut olarak T-Cross ile benzer bir segmentte konumlanacak.

Volkswagen’in yeni elektrikli SUV’u özellikle şehir içi kullanım ve kompakt SUV arayan kullanıcıları hedefleyecek. ID. Cross’un tasarım tarafında Volkswagen’in ID serisinde kullanılan modern çizgilerin devam etmesi bekleniyor. Kapalı ön panel, ince LED farlar ve aerodinamik gövde formu aracın öne çıkan tasarım detayları arasında yer alabilir. Paylaşılan teknik özelliklere göre yeni T-Cross yaklaşık 200 beygir (155 kW) güç üreten tek bir elektrik motoruyla sunulması bekleniyor. Buna ek olarak 420 kilometre menzil bekleniyor.

Volkswagen ID.Cross Türkiye Pazarına Giriş Yapacak Mı?

Volkswagen’in elektrikli dönüşüm planı kapsamında geliştirdiği ID.Cross’un Türkiye pazarında da satışa sunulması bekleniyor. Kompakt SUV segmentinin Türkiye’de oldukça popüler olması modelin ülkemizde de dikkat çekebileceğini gösteriyor. Öte yandan Volkswagen yalnızca bu modelle sınırlı kalmayacak. Markanın ikonik modellerinden biri olan Polo’nun tamamen elektrikli versiyonu üzerinde de çalışmalar sürüyor. “ID.Polo” adıyla gelmesi beklenen bu modelin de önümüzdeki dönemlerde tanıtılması planlanıyor.

