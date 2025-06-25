Herkes İleriye Giderken Volkswagen Geçmişe Dönüyor!

Almanya merkezli otomobil üreticisi Volkswagen, bir süredir elektrikli araç serisini yeniden güncellemek için çalışmalar yürütüyor. Son olarak ID.3 ve ID.4 modellerini kapsamlı bir yenileme sürecinden geçirmeye başlayan şirket, yenilenen araçlarının tasarımını sevilen ID.2 aracıyla uyumlu hale getirmeyi hedefliyor. Ancak dikkat çeken önemli bir fark var: Yenilenen modellerde, dijital kontrollerin yerine fiziksel tuşlar geri dönüyor.

Geçtiğimiz aylarda Hyundai’nin yayımladığı bir raporla yeniden gündeme gelen fiziksel tuş ve dijital buton tartışması, şimdi de Volkswagen’in odak noktası haline geldi. Sürücülerin dijital butonlar nedeniyle dikkatinin dağıldığı gerekçesiyle harekete geçen şirket, yeni nesil elektrikli araçlarında fiziksel kontrol tuşlarına geri dönme kararını verdi. İşte detaylar!

Volkswagen ID.3 ve ID.4 Fiziksel Kontrol Tuşlarıyla Gelecek

Otomotiv devinin üst düzey yöneticilerinden Kai Grünitz, konu hakkında yaptığı açıklamada yenilenme sürecine giren Volkswagen ID.3 ve ID.4 modellerinin yalnızca dış görünümde değil, aynı zamanda iç mekan tasarımınında da önemli değişiklerle geleceğini işaret etti. Buna göre, yeni otomobiller yenilenen bir kullanıcı arayüzüne ve fiziksel kontrol tuşlarına sahip olacak.

Aktarılanlara göre yeni araçlar, söz konusu dönüşüm sürecinde yeni bir gösterge paneline, kullanıcı dostu bir arayüze ve dijital ekranların yerine fiziksel düğmelere ve klasik kontrol butonlarına kavuşacak. Özellikle Volkswagen’le özdeşleşen ses kontrolü için döner düğme tasarımı da yeniden kullanılmaya başlanacak.

Volkswagen yöneticileri, ID.2all konseptinde ipuçları verilen bu değişime ilişkin geçmişte yaptığı açıklamalarda, “Yıllarca sorunsuz çalışan bir sistemi neden değiştirelim?” sözleriyle bu kararın gerekçesini net bir şekilde ortaya koymuştu.

Yeni Otomobiller 2025 ve 2026 Yıllarında Yola Çıkacak

Fiziksel tuşların geri döneceği açıklaması yanı sıra Volkswagen yöneticisi, yenilenen ID.3 ve ID.4 modelleri hakkında da önemli bilgiler paylaştı. Grünitz'üm açıklamalarına göre yeni ID.3, ilk olarak 2023’te tanıtılan ID.2all konseptiyle ortaya çıkan yeni tasarım dilini benimseyecek. Bu değişimle araç, ID.2 ile aynı aileye ait olduğunu hissettiren, daha alçak ve geniş bir görünüm kazanacak.

Grünitz, ID.4 modelinin de benzer bir tasarım yenilemesinden geçeceğini belirterek, bu değişikliklerin her iki modelin de 2028'de yerini alacak yeni nesil araçlara kadar güncelliğini korumasını hedeflediklerini ifade etti. Örneğin, ID.3’ün bu tarihte tamamen elektrikli yeni Golf modeliyle değiştirilmesi öngörülüyor.

Her iki modelin teknik detayları henüz resmi olarak açıklanmasa da, iddialara göre yeni versiyonlar, ID.7 gibi modellerde kullanılan daha gelişmiş elektrik motorları, modern batarya sistemleri ve ileri seviye inverter teknolojilerinden yararlanacak. Bu sayede hem performans hem de enerji verimliliğinde önemli iyileştirmeler bekleniyor. Yenilenen Volkswagen ID.3’ün önümüzdeki yılın ikinci çeyreğinde, ID.4’ün ise 2026 yılında tanıtılması planlanıyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni nesil araçlarda dijital ekranlar yerine fiziksel tuşlara yer verilmeli mi? Yorumlarda buluşalım...