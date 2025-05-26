Tesla'da Takas Dönemi Resmi Olarak Başladı

Cybertruck modelleri piyasaya sunulduğundan bu yana el değiştirmeleri yasaktı. Tesla CEO'su ve ünlü milyarder Elon Musk, maddi kayıpların bir nebze olsun azaltılabilmesi için araçların nihayet takas edilebileceğini söyledi.

Şimdiye kadar yasak olmasının keseye zararı çok büyük oldu. Bazı Cybertruck modelleri daha bir yılını tamamlamadan %45'e kadar değer kaybetti. Şimdi bu sistemle az da olsa araç sahiplerinin elinin rahatlaması amaçlanıyor. Takas fiyatlarından elde edilecek gelir ile aracın sıfır fiyatı arasında bir uçurum olacak, ancak genel tabloya bakıldığında durum zaten pek iyi değildi.

Cybertruck Takasta Aşırı Değer Kaybediyor

Fütüristik bir tasarıma sahip olmasından ötürü dikkat çeken Cybertruck modelleri satış kısmında yüzleri güldürmedi. 127.000 dolarlık Cyberbeast satın alan bir kullanıcı, sekiz ay sonra aracı takas etmek istemiş; ancak 78.200 dolar teklif alabilmiş.

2024'de dört çekerli bir model alan kullanıcı ise 19.623 km'deki, 100.000 dolar verip satın aldığı aracına sadece 63.100 dolarlık teklif almış.

Elon Musk'ın Politikaları Tesla'yı Düşürdü

Tesla için uyarı çanları ardı arkasına çalıyor. Bunun en ana nedenlerinden biri, Cybertruck satışlarında çok katı politikalar uygulanmış olması. Bu sebeple Cybertruck modelleri ikinci el piyasasına geç kaldı. İkinci bir neden ise Elon Musk'ın politik duruşu olarak gösteriliyor.

Hatırlanacağı üzere insanlar Tesla araçları var diye utanıp logoları kapatmaya başlamıştı. Pek çok kundaklama haberi de sonradan geldi. Son olarak üretim kaynaklı sorunlar da Tesla'nın bir nevi sonunu getirdi. Araçların iç trim parçaları düşüyor ve pedallar kendi kendine körükleniyordu.