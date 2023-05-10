Büyük hayran kitlesine sahip olan dizinin ilk sezonunu izleyen kişiler, Wednesday 2. sezon ne zaman yayımlanacak sorusunun yanıtını arıyor. Bu yazıda Netflix'in başarılı dizisinin yeni sezonuna dair merak eidlen soruları yanıtlayacağız.

İlk sezonu 2022 yılında yayımlanan Wednesday izlenme rekoru kırmıştı. Tüm dünyada kısa süre içerisinde çok büyük bir popülerliğe ulaşan dizinin ilk sezonunda yer alan bölümlerin tamamını izleyen Netflix kullanıcıları ikinci sezonu beklemeye başladı.

Dizinin büyük beğeni toplaması üzerine Wednesday yeni bölümleri ne zaman çıkacak sorusu da en fazla merak sorulan sorular arasında yerini aldı. Wednesday dizisinin yeni sezonu hangi tarihte Netflix üzerinden yayımlanacak?

Wednesday 2. Sezon Ne Zaman Çıkacak?

Alfred Gough ve Miles Millar tarafından yaratılan Wednesday dizisinin ikinci sezonunun 2024 yılında yayımlanması bekleniyor çünkü nisan ayını geride bıraktık ve dizinin çekimleriyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Tüm dünyada yaygın olarak kullanılan dijital yayın platformu Netflix, 6 Ocak 2023 tarihinde resmî sosyal medya hesabı üzerinden Wednesday dizisinin ikinci sezonunu onayladı ancak bir tarih bilgisi paylaşmadı.

Wednesday 2. Sezon Oyuncuları ve Karakterleri

Jenna Ortega (Wednesday Addams)

Catherine Zeta-Jones (Morticia Addams)

Luis Guzmán (Gomez Addams)

Isaac Ordonez (Pugsley Addams)

Fred Armisen (Fester)

Gwendoline Christie (Larissa Weems)

Jamie McShane (Şerif Galpin)

Percy Hynes White (Xavier Thorpe)

Hunter Doohan (Tyler Galpin)

Emma Myers (Enid Sinclair)

Joy Sunday (Bianca Barclay)

Wednesday yeni sezon oyuncuları arasında Jenna Ortega, Catherine Zeta-Jones, Luis Guzmán, Isaac Ordonez, Gwendoline Christie ve Percy Hynes White dahil olmak üzere pek çok ismin yer alması bekleniyor.

Wednesday 2. Sezon Fragmanı Nasıl İzlenir?

Wednesday isimli başarılı dizinin yeni sezonu için yayımlanan duyuru fragmanını aşağıda yer alan oynatıcı üzerinden izleyebilirsiniz.

Wednesday Konusu Nedir?

Nevermore Akademisinde yeni arkadaşlıklar ve düşmanlar edinen Wednesday Addams, işlenen cinayetleri araştırmaya karar verir. Dizide Addams ve arkadaşlarının maceralarına tanık oluyoruz.

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