Netflix'in Yeni Dizisi Wednesday'den Bir Rekor Daha!

Tim Burton'un yönetmen koltuğunda bulunduğu yeni ve popüler Netflix dizisi "Wednesday”, yalnızca “Stranger Things” 4. Sezon ve “Squid Game”in başarabildiği bir dönüm noktasına ulaştı. Şirket, "Wednesday'in ilk çıkışından bu yana yalnızca üç hafta içinde izlenme saati olarak 1,02 milyar saati aştığını ve 150 milyondan fazla üyelikte içeriğin izlendiğini duyurdu.

Bu rakamları önemli kılan asıl şey ise Wednesday'in şu anda Netflix'teki en popüler ikinci İngilizce dizi olmuş olması. Daha önce Netflix'teki en popüler ikinci İngilizce dizi olan "Dahmer" 28 günde 856,2 milyon saate ulaşırken, "Wednesday" bu başarıyı elde etmek için yalnızca 21 güne ihtiyaç duydu. “Dahmer”in 1 milyar izlenme saatini aşması ise toplamda 60 gün sürdü.

Wednesday En Popüler İkinci Dizi Oldu

Netflix için bu başarı, özellikle 2022'de bir milyondan fazla abone kaybetmesinin ardından dikkate değer. Şirket nihayet üçüncü çeyrekte 2,41 milyon abone kazandığını duyurmuştu. Ayrıca bu yılki Emmy ödüllerinde Netflix, rakibi HBO Max'in gerisinde kaldı ve HBO Max'in 37 ödülüne karşı yalnızca 26 ödül alabildi.

Netflix, 2023 Altın Küre Ödülleri'nin de en iyi adayları arasında yer alıyor ve 14 TV adaylığı ve dokuz film adaylığıyla dikkat çekiyor. “Wednesday” En İyi Televizyon Dizisi dâhil olmak üzere iki adaylık aldı ve Ortega, En İyi Kadın Oyuncu dalında aday gösterildi.

Peki siz Wednesday'i izlediniz mi? Dizi hakkındaki düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.