2025'ten İtibaren Bazı Telefonlarda WhatsApp Çalışmayacak! Listede 19 Model Var
WhatsApp önümüzdeki yıl bazı telefonlara verdiği desteği sonlandıracak. Peki, WhatsApp hangi telefonlarda çalışmayacak? İşte detaylar!
Popüler anlık mesajlaşma hizmeti WhatsApp, Android kullanıcılarını üzecek bir kararın altına imza atmaya hazırlanıyor. 2025 itibarıyla bazı telefonlar için WhatsApp desteği sona erecek. Listede Samsung'dan LG'ye kadar birçok markanın telefonu bulunuyor.
WhatsApp Hangi Telefonlarda Kullanılamayacak?
Geçtiğimiz haftalarda WhatsApp desteği kesilecek iPhone'lar listesi paylaşılmıştı. Bugün yaşanan bir gelişme ise "WhatsApp hangi telefonlarda çalışmayacak" sorusuna ışık tuttu.
Paylaşılan listede Samsung, Motorola, HTC, LG ve Sony'nin ürettiği telefonlardan oluşan toplamda 19 model bulunuyor. Bu telefonların her ne kadar işlevleri yerine getirse de artık WhatsApp'ın yeni özellikler ve güvenlik protokolleri için gerekli olan gereksinimlerini karşılayamıyor.
WhatsApp desteği kesilecek telefon modellere aşağıdan göz atabilirsiniz. Bunun bir iddia olduğunu ve anlık mesajlaşma hizmetinden henüz resmî açıklama yapılmadığını da belirtelim.
- Samsung Galaxy S4 Mini
- Samsung Galaxy S3
- Samsung Galaxy Ace 3
- Samsung Galaxy Note 2
- Motorola Razr HD
- Motorola Moto G (1. nesil)
- Motorola Moto E 2014
- HTC One X+
- HTC One X
- HTC Desire 601
- HTC Desire 500
- LG Nexus 4
- LG Optimus G
- LG L90
- LG G2 Mini
- Sony Xperia Z
- Sony Xperia V
- Sony Xperia T
- Sony Xperia SP
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WhatsApp desteği kesilecek telefonlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Listede şu anda kullandığınız telefon bulunuyor mu? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.