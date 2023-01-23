Ücretsiz Windows 11 Yüklemesi Nasıl Yapılır?

Laptop ve bilgisayarlarınıza aşağıda belirteceğimiz yöntemlerle Windows 11 yükleyebilirsiniz. Bu yöntemler hem basit hem de ücretsizdir. Sadece Windows 11 yüklemesi öncesinde mutlaka sürümün bilgisayarınızla uyumlu olup olmadığını kontrol ediniz.

Yükleme işlemi için bilgisayarların birkaç temel donanım gereksinimlerini karşılaması gerekiyor. Aynı zamanda BIOS’ta Güvenli Önyükleme ile Güvenilir Platform Modülü (TPM) 2.0’i desteklemelidir. Bilgisayarınızın Windows 11’i destekleyip desteklemediğini “Microsoft Windows 11 özellikleri” sayfasından öğrenebilirsiniz. Bunun haricinde Windows araması üzerinden PC Health Check aranıp uygulama çalıştırılarak da öğrenilebilir.

Ücretsiz Windows 11 Yükseltme Yöntemleri

Ücretsiz Windows 11 yükseltme işlemleri için aşağıda sıralayacağımız adımları takip edebilirsiniz.

1. Kurulum Asistanı Kullanılarak Ücretsiz Windows 11’e Yükseltme

PC'niz eğer Windows 11 güncellemesiyle uyumluysa şu yöntemleri sırasıyla gerçekleştiriniz;

İlk olarak Microsoft’un Windows 11 indirme sitesine giriş yapınız.

Windows 11 Kurulum Asistanı’nı bularak “Şimdi İndir” butonunu seçiniz.

İndirme işlemi tamamlandıktan sonra açıp “Kabul et ve yükle” seçeneğine tıklayınız.

Windows 11’i indirmeye devam ediniz.

İndirme doğrulama işlemi sonrasında arka planda kurulumunun başladığıyla ilgili kullanıcıya bilgi verilir.

Yükleme izni verip bekleyiniz.

Sonraki adımda bilgisayar yeniden başlatılmalı.

Windows 11 yüklemesi yapılırken ekran üzerinde güncellemenin yapıldığıyla ilgili ileti yer alıyor.

Kurulum gerçekleşirken bilgisayar birkaç defa yeniden başlar. Yükleme işlemi yaklaşık 30 dakika sürebilir.

2. Windows Update ile Windows 11’e Ücretsiz Yükseltme

Windows 11 güncellemesi, Windows Update uygulaması ile de yapılabilir. Windows Update kullanılarak Windows 11 şöyle yüklenir;

“Ayarlar - Güncelleme - Güvenlik” alanına gidilir.

“Güncellemeleri Denetle” seçeneği seçilir.

Yukarıdaki adımdan sonra ekrana Windows 11 yükseltme mesajı gelir.

Windows 11 indir ve yükle butonu seçilir.

Windows Update uygulaması altında konumlanan kısımdan Windows 11 indirme durumu takip edilir.

İndirme işlemi sonrasında bilgisayarın yeniden başlatılmasına dair ekrana mesaj düşer.

“Yeniden Başlat” butonuna tıklanmalıdır.

3. Medya Oluşturma Aracından Yararlanılarak Ücretsiz Windows 11’e Yükseltme

Windows 10’u yükseltmek için kullanabileceğiniz diğer bir yöntemse Medya Oluşturma Aracı’dır. Önyüklenebilir USB disk oluşturma işlemi için Medya Oluşturma Aracı kullanılır. Yalnız bu Medya Oluşturma Aracı ile sıfırdan kurulum yapılırken tüm dosyalar silinir. Kurulum işlemi öncesinde bilgilerinizi mutlaka yedekleyiniz. Medya Oluşturma Aracı ile Windows 11 yükleme için;

İlk olarak kurulum aracı çalıştırılır.

“Bu PC için önerilen seçenekleri kullan” seçilir.

“İleri” butonuna tıklanarak akabinde USB flash sürücü seçilir.

Liste içerisinden USB diski seçilip daha sonra “İleri” tıklanır.

Yukarıdaki adımların ardından indirme işlemine başlanır.

Fakat yükleyicinin Windows 11 kurulum medyası oluşturması mutlaka beklenmelidir.

USB sürücü hazır konuma geldiğinde “Bitir” seçeneğine tıklanıp yükleyici kapatılır.

4. ISO Dosyası ile Windows 11’e Ücretsiz Yükseltme

Windows 10’u 11’e yükseltmek için “Win 11 ISO” dosyası gerekiyor. Microsoft’un sitesinden direkt Windows 11 ISO dosyası indirilebilir. Ancak bu işlem gerçekleşirken cihazdaki tüm bilgileri siler. İşleme geçmeden evvel mutlaka bilgilerinizi yedekleyiniz.

Windows 11 ISO dosyası indir işlemi için aşağıda sıraladığımız yöntemleri uygulayabilirsiniz.

Windows 11 indirme sayfasına gidilir.

Windows 11 Disk Görüntüsü (ISO) bölümüne giriş sağlanır.

Açılır liste içerisinden Windows 11 multi-edition ISO seçilir.

“İndir” butonu üzerine tıklanır.

Windows 11 ISO Türkçe indirme işlemi tamamlanır.

Windows 11 ISO dosyası oluşturma;

Öncelikle Rufus programı indirilmelidir.

programı indirilmelidir. Aygıt (Device) yazılı alana tıklanıp USB sürücü seçilir.

Önyükleme (Boot) seçimi doğrultusunda ISO ya da Disk görüntüsü seçilir. Bunun için ”Seç” alanına tıklayınız.

Daha sonra Windows 11 ISO dosyasının kaydedildiği alana gidilip “Aç” seçeneği üzerine basılır.

Standart Windows 11 yüklemesi seçeneğine tıklanır.

“Başlat” butonuna tıklanarak “Windows 11 USB hazırlama” işleminin sona ermesi beklenir.

Bilgisayar yeniden başlatıldıktan sonra yüklemeye geçilir.

5. USB ile Windows 11 Kurma

Bilgisayara Windows 11’i USB ile yükleyebilirsiniz. Bu yöntem için şu adımları takip ediniz;

“Ayarlar - Güncelleme - Güvenlik” kısmına giriş yapılır.

Ekranın sol tarafındaki “Kurtarma” seçeneği seçilir.

Gelişmiş başlangıç ayarı altında konumlanan “Şimdi Yeniden Başlat” seçilir.

Açılır ekran üzerinden “Bir Aygıt Kullan” seçilir.

Liste içerisinden USB sürücünün seçili olup olmadığına bakılır.

Yukarıdaki adımdan sonra Windows yeniden başlatılır.

Windows 11 yükleyicisine giriş sağlanmasının ardından dil seçimi yapılıp “İleri” seçeneğine tıklanır.

Hâlihazırda cihazda yüklü olan Windows sürümüyle Windows 11’in eşleşmesi yapılır.

“İleri” butonuna basılır.

Özel seçenek seçilerek arkasından Windows 11’in kurulumunun gerçekleşeceği sürücü seçimi yapılır.

Sürücü üzerindeki tüm dosyaları silebilmek içinde “Biçimlendir/Format” alanına tıklayınız.

Biçimlendirme işlemi tamamlandığında yeniden “İleri” seçilir.

Son adımda Windows 11 bilgisayara yüklenmeye başlar.

Ücretsiz Windows 11 güncelleme yöntemlerimizin yanı sıra Microsoft’un Yeni Windows HDR Kalibrasyon Uygulaması Nasıl Kullanılır? başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.