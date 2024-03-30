Eski Bilgisayarlarda Windows 11 Nasıl Yüklenir?

Bilgisayar, tablet ve telefon gibi cihazlarda çağı yakalayabilmek için güncel işletim sistemi sürümünü kullanmak büyük bir önem taşıyor. Yıllar geçtikçe eskiyen cihazlar bazı sistem güncellemelerini alamaz hale geliyor.

Kullanıcılar her ne kadar bu durumu çözümsüz gibi görse de Windows 11 kullanmak isteyenlerin deneyebileceği bir çözüm var. Eski bilgisayarınıza Windows 11 yüklemek için izleyebileceğiniz adımları tek tek anlatıyoruz.

Eski Bilgisayara Windows 11 Kurmak İçin Gerekenler

Bilgisayarınıza Windows 11 yüklemek istiyorsanız ilk yapmanız gereken şey mevcut sürümün minimum sistem gereksinimlerine göz atmak. Bunun için Windows Update’e göz atabilirsiniz.

Genel olarak 64 bit çift çekirdekli 1 GHz’lik bir işlemci, 4 GB’lık bir RAM, 64 GB’lık depolama alanı ve DirectX 12 uyumlu bir ekran kartı ve TPM 2.0 uyumluluğuna ihtiyacınız olduğunu belirtmiş olalım.

Bu gereksinimleri karşılayan bir bilgisayarda kolayca Windows 11’e geçebilirsiniz. Sistem gereksinimleri cihazınız tarafından karşılanmıyorsa da üzülmeyin.

Deneyebileceğiniz alternatif bir yöntem daha var. Ancak bu yöntemin güvenilirliği ile ilgili bir garanti vermek mümkün değil. Bilgisayarınızın zarar görme ihtimalini göz önünde bulundurarak işe koyulmanız gerekiyor.

Eski Bilgisayara Windows 11 Nasıl Yüklenir?

Bilgisayarınız söz konusu sürüm ile uyumlu olmasa da Microsoft’un kendi sitesinden indirebileceğiniz bazı yükleme dosyaları genel erişime açık durumda. Firmanın sitesine girdiğinizde Windows 11’in ISO dosyalarına kolayca erişebiliyorsunuz.

Windows 11 ISO dosyasını bilgisayarınıza indirmek için tıkladığınızda karşınıza iki farklı seçenek çıkıyor. Bunlardan birisi ‘yükleme medyası oluşturma’ diğeri ise 'disk görüntüsü (ISO)’ oluyor. Bunlardan herhangi birini seçerek ilerleyebilirsiniz.

Bilgisayarınıza inen ‘.exe’ dosyasına tıkladığınızda ‘lisans koşulları’ karşınıza çıkacak. ‘Kabul et’ dedikten sonra ‘başka bir bilgisayar için kurulum medyası oluştur’ seçeneğini aktifleştirip ilerlemelisiniz.

Açılan ekranda kurulum için istediğiniz dil, mimari ve sürüm seçimlerini gerçekleştirin. Bir sonraki adıma geçtiğinizde bilgisayarınıza en az 8 GB’lık harici bir disk takıp yükleme anında hedef olarak bu cihazı seçin.

Artık Windows 11’i bilgisayarınıza kurmak için ihtiyaç duyduğunuz dosyalar flash bellekte depolandı ancak yükleme işlemine geçmeden önce bir adımı daha tamamlamanız gerekiyor.

Bu adım sayesinde bilgisayarınızın yüklemeye engel olacak sorunları görmezden gelmesini sağlayabilirsiniz.

Bunun için ilk olarak bilgisayarınızdaki ‘Windows Kayıt Defteri’ aracını açmalısınız.

HKEY_LOCAL_MACHINE dedikten sonra ‘system – setup ve MoSetup’ seçenekleri ile ilerlemelisiniz.

Bu kısımda 32 bitlik bir DWORD oluşturup bu DWORD’un adını ‘AllowUpgradesWithUnsupportedTPMOrCPU’ şeklinde değiştirin.

İsim değiştirme işleminin ardından çift tıklayıp değeri ‘1’ olarak düzenleyip bilgisayarınızı yeniden başlatmanız yeterli olacaktır.

Bilgisayarınız yeniden başlatıldığında USB cihazınızı bilgisayarınıza takıp kurulum işlemlerini tamamlayabilirsiniz.

Son olarak, bu işlemin %100 güvenilir olmadığını ve bilgisayarınızda çeşitli zararlara neden olabileceğini de hatırlatmış olalım.