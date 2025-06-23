Windows 11'i Aşırı Hızlı Yapan Gizli Bir Özellik Keşfedildi

Microsoft'un görsellik odaklı Windows 11 işletim sistemi, bazı kullanıcılar için yavaş ve ağır animasyonlarıyla eleştiri topluyordu. Ancak sistemin içinde saklı bir ayar sayesinde performansın gözle görülür derecede artırılabileceği ortaya çıktı. Bu özellik, Windows tabanlı işletim sisteminin ayarlar kısmında, kıyıda köşede kalmış basit bir ayar. Tek bir tıklamayla Windows 11 performansını artırmanıza yarıyor.

Teknolojiyle içli-dışlı olan yazarların söylediğine göre, Windows 11'in yavaş olmasının tek sebebi görsel şölen. Kimilerine göre görseller estetik bir tat katıyorsa da çoğu kullanıcı, animasyonların aşırı derecede gereksiz ve göz yorucu olduğunu savunuyor. İşte Windows 11 kurulu bilgisayarınızın performansını artıracak ayarlar:

Windows 11 Tek Tıkla Animasyon Kapatma

Eğer düşük güçlü sistemler kullanıyorsanız, tek tıkla gerçekleştireceğiniz işlem sayesinde gözle görülür performans artışı elde edebileceksiniz. Bunun için şu adımları izleyerek Windows 11 animasyon efektlerini kapatabilirsiniz:

"Ayarlar" menüsüne gidin

"Erişilebilirlik" kısmından "Görsel Efektler" sekmesini bulun

Buradan animayon efektlerini tıklayarak kapatın

Animasyon efektlerini kapatmak, oyun performansınızda bir değişiklik yapmayacak. Yani daha yüksek FPS değerleri görmeyi beklemeyin. Ancak bu basit yöntemle Windows 11'i daha akıcı hale getirebilirsiniz.

En İyi Windows Performansı İçin Ayarlar

Eğer performans anlamında daha fazla artış istiyorsanız emektar Windows görünümü ayarlarını da kullanabilirsiniz:

Arama çubuğuna "Windows'un görünümünü ve performansını ayarla" yazın ve tıklayın

yazın ve tıklayın Performans seçenekleri penceresi açılacak

"En iyi performans için ayarla" seçeneğini aktifleştirin

Bu seçenek, Windows'un görsel şölenine format atacak ve klasik, animasyonsuz görünüm elde etmenizi sağlayacak.

Eğer görsel olarak bir tık hitap etsin isterseniz görev çubuğu animasyonlarını, simge durumuna küçültme/büyütme sırasında pencere animasyonunu kapatabilir, pencerelerdeki denetim ve öğeleri canlandır seçeneğini de kaldırabilirsiniz. Böylece hem görselden fazla ödün vermemiş olursunuz, hem de performans artışı yaşarsınız.

Windows'u böyle kullananlar özellikle masaüstü geçişleri, sağ tıklama menüleri ve Başlat menüsünün çok daha hızlı tepki verdiğini belirtiyor.