Windows 10'da Büyük Boyutlu Dosyalar Nasıl Bulunur?

Bilgisayarınızın depolama alanında yer kalmadıysa büyük boyutlu dosyaları silmeniz gerekiyor. Büyük boyutlu dosyaları bulmanız çok zamanınızı alabilir, ancak zamandan tasarruf edebilmeniz için çeşitli yöntemler bulunuyor. Bir disk temizleme aracı kullanarak sabit diskinizde yer açabilir veya manuel olarak büyük boyutlu dosyaları bulabilir ve silebilirsiniz. Bu yazıda, Windows 10 işletim sistemine sahip olan bilgisayarınızda büyük boyutlu dosyaları nasıl bulabileceğinizi ve silebileceğinizi öğreneceksiniz.

Yöntem 1: Dosya Gezgini ile Büyük Boyutlu Dosyaları Bulmak

Birçok kullanıcı Windows 10 işletim sistemine sahip bilgisayar üzerinden arama yapmak için Cortana'yı kullanmasına rağmen, Dosya Gezgini dosya arama için en iyi yerleşik yardımcı programdır. Dosya Gezgini, Windows işletim sisteminde kapsamlı arama seçeneklerini içeren dosya yöneticisidir.

Windows 10 işletim sistemine sahip bilgisayarınızda yer alan büyük boyutlu dosyaları Dosya Gezgini üzerinden bulabilirsiniz. Dosya Gezgini’nde yer alan arama seçeneğini kullanarak büyük boyutlu dosyaları bulabilir ve silebilirsiniz.

İlk olarak Windows 10 görev çubuğunda yer alan Dosya Gezgini’nin simgesine tıklayın. Büyük boyutlu dosya aramak istediğiniz sürücüyü seçin. Alternatif olarak, belirli bir klasör de seçebilirsiniz. Arama seçeneklerinin yer aldığı sekmeye erişmek için Dosya Gezgini’nin sağ üst kısmında bulunan arama kutucuğuna tıklayın. Bu işlemin ardından üst kısımdaki sekmeden “Arama Araçları” seçeneğine tıklayın. Arama araçlarında tür, boyut, diğer özellikler, son aramalar, değiştirme tarihi gibi pek çok araç bulunuyor. Boyut aracına tıklayın ve açılan pencere üzerinden “Aşırı büyük” seçeneğini seçin. Aşırı büyük seçeneğini seçtiğiniz takdirde Dosya Gezgini, boyutu 4 GB’tan büyük olan dosyaları arayacaktır. Son olarak sonuçlarda görüntülenen büyük boyutlu dosyaları silebilirsiniz.

Not: Windows klasörü içindeki alt klasörlerde sistem dosyaları olduğunu görebilirsiniz. Asla sistem dosyası olabilecek büyük dosyaları silmeyin. Bir dosyanın bir sistem olup olmadığından emin değilseniz, silmeyin.

Yöntem 2: Üçüncü Taraf Yazılım Kullanabilirsiniz

Large Files And Folders Finder, bilgisayarınızda yer alan büyük boyutlu dosyaları bulabilen üçüncü taraf bir yazılımdır. Large Files And Folders Finder’ı indirdikten sonra programı çalıştırın. Daha sonra yazılım üzerinden bir tarama başlattığınızda C sürücünüzde yer alan büyük boyutlu dosyaları otomatik olarak aramaya başlayacaktır. Taramayı erken durdurmak için “Stop” butonuna, bir klasör seçmek için “Browse” butonuna tıklayabilirsiniz.

Böylece, Dosya Gezgini ve Large Files And Folders Finder ile bilgisayarınızda yer alan en büyük dosyaları bulabilir ve silebilirsiniz. Büyük dosyaları silmek kesinlikle sabit sürücünüzde oldukça fazla yer açılmasına yardımcı olacaktır.