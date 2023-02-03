Windows 10'da Yaşanan Bir Hata Kullanıcılardan Office 365 Ödemesi Alıyor!

Windows 10, işletim sisteminin yeni bir kopyasının kurulumu sırasında kullanıcıların masaüstüne ulaşmasını engelleyen ve seçimleri yanlış yerleştirdiği için kullanıcıların yanlış yere para ödemesine yol açan bir soruna sahip.

Windows 10 kurulumu veya sıfırlaması sonrası ekrana gelen yeni bir açılır panel, Office 365 için ücretsiz bir deneme sürümünü tanıtıyor ancak iptal edilmediği takdirde ücretli bir aboneliğe dönüşeceğini belirtiyor. Açılır pencere fazlasıyla rahatsız edici fakat sorun bununla da bitmiyor. Denemeyi reddetmek için tıkladığınızda bir hatadan dolayı istemeden kabul etmiş sayılıyorsunuz.

Bleeping Computer'ın bildirdiğine göre Windows 10'un ilk açılışında gelen bu yeni açılır pencere "Size Microsoft Office 365 Family'nin ücretsiz deneme sürümünü sunuyoruz." başlıklı bir teklif sunuyor ve şu anda bundan kurtulmanın bir yolu yok. Microsoft, normalde mevcut olan 'şimdilik atla' seçeneğini bir 'gizlilik ve çerezler' bağlantısıyla değiştirmiş durumda.

Windows 10'da Yaşanan Hata Office 365 Satın Almaya Zorluyor

'Şimdilik atla' seçeneğini seçtiğiniz takdirde ise iki ana seçenekle karşı karşıya kalıyorsunuz. Bunlar 'Ücretsiz dene' ve 'Hayır teşekkürler'. İşin en can alıcı noktası ise 'Hayır' seçeneğine tıkladığınızda anlamsız bir şekilde 'Ödeme seçeneğinizi onaylamanızı' isteyen bir ekrana yönlendiriliyorsunuz ve ardından yalnızca denemeyi başlatma ve 'Daha sonra satın al' seçeneklerine sahip oluyorsunuz. Üstelik bu ekrandan geri dönmek de mümkün değil.

Başka bir deyişle Microsoft sizden zorla geçerli bir kart bilgisi girmenizi istiyor ve deneme süresi sona erdikten sonra Office 365 aboneliğinizi devam ettirmek için ödeme alıyor. Sorun ilk olarak Reddit'te bir kullanıcının dizüstü bilgisayarını ilk açtığında başına gelenleri anlatmasıyla ortaya çıktı.

Konu ile ilgili kullanıcılar şikayetlerini Microsoft'a ilettiler ancak şimdilik konuyla ilgili herhangi bir gelişme yok gibi görünüyor.