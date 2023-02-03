Reklamlar Her Yeri Sardı: Microsoft Store'a Reklamlar Geliyor!

Bugün Microsoft, geliştiricilerin artık uygulamalarının reklamını doğrudan Windows'taki Microsoft Store uygulamasında yapabileceklerini söyleyerek reklam politikasıyla ilgili bu yeni ve önemli değişikliği duyurdu.

Şirket, "geliştiricilerin uygulamalarını veya oyunlarını doğru zamanda doğru müşterilerin önüne çıkararak işlerini büyütmelerine yardımcı olmak ve Microsoft Store müşterilerine harika içeriklerle ilham vermek" amacıyla reklamları mağazaya getirdiğini söylüyor.

Blog yazısına göre geçen yıl Microsoft Store'u 900 milyondan fazla tekil kullanıcı ziyaret etti ve şirket, uygulamalarını ilgili müşterilerin önüne çıkarmak isteyen reklamverenler için bu rakamların büyük bir fırsat olduğuna dikkat çekiyor.

"Microsoft Store Reklamları ile geliştiriciler artık Windows'ta yeni uygulama keşfedilebilirlik fırsatlarına sahip. Microsoft Store Reklamları, bir masaüstü uygulamasını indirme niyeti yüksek olan görev odaklı kullanıcılarla tamamen masaüstü trafiğinden oluşuyor. Fırsat çok büyük; 2022, dünya çapında 900 milyondan fazla tekil kullanıcının Microsoft Store'u kullandığı ve geliştiricilerin yeni uygulama ve oyun gönderimlerinde bir önceki yıla göre %122'lik bir artışın yaşandığı rekor bir yıl oldu."

Reklamlar Microsoft Store'un Pek Çok Bölümüne Yerleştirilecek

Microsoft, tüm geliştiricilerin uygulamalarının reklamını Microsoft Store'da yapabileceğini söylüyor. Şirkete göre reklamlar hem Windows 11 hem de Windows 10 cihazlarında mağazayı çalıştıran kullanıcılara sunulacak. Şirket, reklam verebilmek için geliştiricinin mağazada yayınlanmış bir uygulaması olması gerektiğini belirtiyor.

Geçtiğimiz aylarda Windows 7 ve 8'den desteğin tamamen kesilmesi nedeniyle reklamların Windows 11 ve Windows 10 ile sınırlı olması şaşırtıcı değil. Windows Mağazası için reklamların başarılı olup olmayacağını bekleyip göreceğiz.