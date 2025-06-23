Şarjı Neredeyse 1 Ay Giden Uygun Fiyatlı Akıllı Bileklik Yolda

Xiaomi, giyilebilir teknoloji pazarına iddialı bir girişle sokacağı Smart Band 10'u tanıtmak için gün sayıyor. Hem uygun fiyatıyla, hem de dikkat çeken özellikleriyle sektördeki rekabeti artıracak olan Xiaomi Smart Band 10, selefi olan Smart Band 9'un fiyatınının yalnızca 5 dolar üstünde.

30 Haziran'da gerçekleşecek büyük lansman etkinliğinde hem Xiaomi Smart Band 10, hem de güçlü işlemcisiyle dikkat çeken Mix Flip 2 katlanabilir telefon, Redmi K80 Ultra, 17 bin TL'lik fiyatına rağmen üstün performans sergileyen Redmi K Pad tablet ve YU7 adlı SUV modelinin yanı sıra çeşitli aksesuarlar da tanıtılacak. Bu büyük etkinlikte akıllı bilekliğin özellikleri ve hangi pazarlarda boy göstereceği de netleşecek.

Xiaomi Smart Band 10 Özellikleri

Kutusundan Xiaomi'in yeni nesil işletim sistemi HyperOS 2 ile çıkan Smart Band 10'un ekranı, selefine kıyasla daha büyük. Oval çizgilerle bezenmiş 1.72 inç büyüklüğündeki ekran 212x512 pixel çözünürlük sunuyor ve AMOLED panelle destekleniyor. 1500 nit parlaklık değerlerine sahip ekrana güneş ışığı vursa bile görmekte zorlanmıyorsunuz.

Bu bilekliğin İnci Beyazı, Gece Siyahı, Buzul Gümüşü ve Gizemli Gül adında dört farklı renk seçeneği bulunuyor. Fiyat-performans dengesinin iyi kurulduğunu söyleyebiliriz, çünkü uygun fiyatına rağmen 223 mAh kapasiteli bir batarya ile geliyor ve bu da tek şarjla 21 günlük kullanım sunuyor. Dayanıklık sertifikaları sayesinde bir dalgıç için bile kullanıma uygun bir bileklik; su altında 50 metreye kadar dayanıyor.

Sporcuların yeni gözdesi olmaya aday Xiaomi Smart Band 10, içerisinde 150'den fazla spor modunu destekliyor ve uyku takibi yapıyor.

Xiaomi Smart Band 10 Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Smart Band 10'un tahmini fiyatı 40 dolar (vergilerle yaklaşık ₺3.232,30) olarak belirtiliyor. Önceki model Smart Band 9 ise 35 dolarlık etiketiyle piyasaya çıkmıştı. Global çıkış takvimi 30 Haziran'da gerçekleşecek lansman etkinliğinden sonra belli olacak. Resmen tanıtıldıktan sonra hangi pazarlarda satışa çıkacağı belli olacak.