Windows 11, Yüz Tanıma Özelliğinin En Büyük Sorununu Ortadan Kaldıracak

Bu içeriği saniyeler içinde ChatGPT ile özetleyin.

Akıllı Özetleme Bu içeriği saniyeler içinde ChatGPT ile özetleyin.

Microsoft, Windows 11'in test sürümüne Windows Hello için yeni bir ayar ekledi. Yüz tanıma, karanlık ya da loş bir odada oturum açarken ekranı kısa süreliğine aydınlatabilecek. Aynı gün yayımlanan sürümlerle Xbox moduna ve Büyüteç'e de yeni özellikler geldi.

Windows Hello Karanlıkta Nasıl Çalışacak?

Yeni ayar açıkken Windows Hello, ortam ışığı yetersizse ekran parlaklığını kısa süreliğine artırıyor. Oturum açıldıktan sonra parlaklık eski seviyesine dönüyor. Özellik şimdilik Experimental kanalındaki 26340.9750 sürümünde bulunuyor.

Yeni seçenek Ayarlar > Hesaplar > Oturum açma seçenekleri > Yüz tanıma (Windows Hello) bölümünde yer alıyor. Microsoft'un yayımladığı ekranda seçeneğin adı "Automatically adjust screen brightness during face recognition" olarak geçiyor, yani yüz tanıma sırasında ekran parlaklığı otomatik ayarlanıyor. Microsoft bu kanaldaki özellikleri kademeli açtığı için ayar, sürümü kuran herkeste hemen görünmeyebilir.

Bu ayar, 2025 baharında yaşanan bir sorunu akla getiriyor. Microsoft o dönem güvenlik gerekçesiyle, oturum açarken kızılötesi kameranın yanında renkli kameranın da yüzü görmesini şart koşmuştu. Bu değişiklikten sonra yüz tanıma karanlık odalarda çalışmaz oldu. Şirket yeni ayarı bu soruna bağlamadı, ancak ekranın aydınlanması renkli kameranın yüzü görmesine yardım edebilir.

Xbox Moduna Hangi Yenilik Geldi?

Xbox modu, Windows 11'de kumandayla kullanım için tasarlanan tam ekran oyun arayüzü. Microsoft bu arayüzü geçen yıl el konsollarında sunmaya başlamış, nisanda dizüstü ve masaüstü bilgisayarlara açmıştı.

Beta ve Experimental kanallarında Xbox modunun Görev Görünümü yenilendi. Ekranın altına eklenen yeni çubukta masaüstüne dönüş ve güç seçenekleri düğmeleri bulunuyor. Kumandayla oynayanlar artık Görev Görünümü'nden doğrudan masaüstüne geçebiliyor ya da bilgisayarı kapatabiliyor. Microsoft Xbox modunu yalnızca desteklenen pazarlarda sunuyor ve Türkiye'nin bu pazarlar arasında olup olmadığını açıklamadı.

Büyüteç'te Ne Değişti?

Beta kanalındaki 26220.9739 sürümünde Büyüteç, her monitörü ayrı bir alan olarak görüyor. Kullanıcı bir ekranı yüzde 300, diğerini yüzde 150 yakınlaştırabiliyor ve büyütülen görüntü öteki ekrana taşmıyor. Ctrl + Windows + K kısayolu ise bir ekrandaki görüntüyü sabitliyor.

Bunun için monitörlerin Ayarlar > Sistem > Ekran bölümünde "Genişlet" modunda olması gerekiyor. Microsoft bu yeniliği eylülde Experimental kanalında test etmeye başlamıştı, şimdi Beta kanalına taşıdı. Windows 11 kullanıcılarının bu değişiklikleri kararlı sürümde ne zaman göreceği belli değil.

Editörün Yorumu

Windows Hello'daki ayar, geçen yıl güvenlik için yapılan değişikliğin yarattığı sorunu en basit yoldan çözmeye çalışıyor. Gece yatakta dizüstü bilgisayarını açan biri için ekranın bir anlığına parlaması rahatsız edici olabilir ama PIN yazmaktan hızlı. Asıl soru, ekran ışığının tamamen karanlık bir odada renkli kameraya yetip yetmeyeceği; Microsoft bu konuda bir şey söylemedi. Bence ayarı denemek için ana bilgisayarınızı Experimental kanala almayın, bu kanaldaki özellikler kararlı sürüme ulaşmadan kaldırılabiliyor.