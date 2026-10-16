8 GB RAM'li Bilgisayarı Olanlara Müjde: Windows 11 Yüzde 20 Hızlanıyor

Microsoft, Windows 11 için hazırladığı yeni özellikleri 15 Ekim 2026'da tanıttı. Şirketin duyurusundaki en dikkat çekici yenilik, işletim sisteminin hızıyla ilgili. Microsoft'a göre Windows 11 artık yüzde 20'ye kadar daha hızlı tepki veriyor ve en büyük farkı 8 GB RAM'li bilgisayarlar görecek.

Windows 11 Ne Kadar Hızlanacak?

Microsoft hız iyileştirmelerinin bilgisayar açılır açılmaz hissedileceğini söylüyor. Başlat menüsü, Dosya Gezgini, Arama, Ekran Alıntısı uygulaması, Microsoft 365 uygulamaları ve Edge daha hızlı yanıt verecek. Şirketin ölçümleri, Windows Insider'da test edilen 26300.9550 yapısının daha önceki 26200.7628 yapısıyla karşılaştırılmasına dayanıyor.

Bellek tarafındaki değişiklikler 8 GB RAM'li bilgisayarlar için önemli. Windows sık kullanılan verilerin 2 GB'a kadarını yavaş depolamaya taşımak yerine bellekte tutacak; böylece çok sayıda uygulama ya da tarayıcı sekmesi açıkken bilgisayar daha akıcı çalışacak. 8 GB ve altı RAM'e sahip bilgisayarlarda Pencere Öğeleri ise yalnızca kullanıcı açtığında yüklenecek ve diğer uygulamalara 200 MB'tan fazla bellek kalacak.

Bu değişiklik, bellek fiyatlarının hızla yükseldiği bir döneme denk geliyor. RAM yükseltmesi pahalılaştıkça 8 GB'lık bilgisayarlarını değiştirmeyen kullanıcılar için Windows'un daha az bellek kullanması fark yaratabilir.

Windows 11'e Başka Hangi Yenilikler Geliyor?

Microsoft hız iyileştirmelerinin yanında şu yenilikleri de duyurdu:

Görev çubuğu: Kullanıcılar görev çubuğunun ekranın hangi kenarında duracağını seçebilecek.

Kullanıcılar görev çubuğunun ekranın hangi kenarında duracağını seçebilecek. Arama: Karanlık mod ya da gece ışığı gibi ayarlar Ayarlar uygulaması açılmadan doğrudan arama sonuçlarından değiştirilebilecek.

Karanlık mod ya da gece ışığı gibi ayarlar Ayarlar uygulaması açılmadan doğrudan arama sonuçlarından değiştirilebilecek. Telefon: Android telefon ve iPhone mesajları Başlat menüsünde görünecek; desteklenen Android telefonların uygulamaları masaüstünde ayrı pencerelerde açılabilecek.

Android telefon ve iPhone mesajları Başlat menüsünde görünecek; desteklenen Android telefonların uygulamaları masaüstünde ayrı pencerelerde açılabilecek. Fotoğraflar: Uygulama yüzde 20'ye kadar daha hızlı açılacak, nesne silme ve ışığı yeniden düzenleme özellikleri gelecek.

Uygulama yüzde 20'ye kadar daha hızlı açılacak, nesne silme ve ışığı yeniden düzenleme özellikleri gelecek. Bluetooth: AirPods eşleştirmesi 15 saniyeye kadar kısalacak.

Oyuncular için de Advanced Shader Delivery adlı bir özellik geliyor. Bu özellik, Forza Horizon 6 ve Gears of War: E-Day gibi desteklenen oyunlarda gölgelendiricileri önceden derlenmiş olarak indirerek ilk açılış süresini kısaltıyor. Microsoft'un yeni bir Windows 11 bilgisayar satın alanlara verdiği 25 oyunluk Xbox paketi ise yalnızca ABD'deki satıcılardan alınan cihazlarda geçerli.

Windows 11'deki Yenilikler Ne Zaman Gelecek?

Yeniliklerin bir kısmı Windows Insider programındaki kullanıcılara sunuldu. Microsoft yeni arama deneyimini bu yılın sonuna doğru tüm kullanıcılara yaymayı planlıyor; dağıtımın cihaza ve bölgeye göre değişebileceğini de belirtiyor. Windows 11 kullananlar güncellemeleri Ayarlar > Windows Update bölümünden takip edebilir. 24H2 sürümünü kullananlar ise güncelleme desteğinin sona erdiğini unutmamalı.

Editörün Yorumu

Pencere Öğeleri'nin 8 GB'lık bilgisayarlarda yalnızca açıldığında çalışacak olmasını yerinde buluyorum; çünkü bu kullanıcıların çoğu o bölümü neredeyse hiç açmıyor. Yine de yüzde 20'lik hız artışı Microsoft'un kendi ölçümü ve en iyi senaryoyu anlatıyor; gerçek fark cihazdan cihaza değişecek. Bellek fiyatları bu kadar yüksekken yeni RAM almadan önce bu güncellemeyi beklemenizi ve bilgisayarınızın ne kadar hızlandığını görmenizi öneririm.